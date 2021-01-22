Україна включила до "зеленого списку" 125 країн: де можна відпочити від COVID-19

Вся Європа потрапила до "червоної зони", за невеликими винятками

Міністерство охорони здоров'я України оновило списки країн "зеленої" і "червоної зон" за рівнем поширення коронавірусу.

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Як повідомляє пресслужба вітчизняного Міністерства охорони здоровя, тепер у "червоному списку" 68 країн, у "зеленому" – 125.

До "червоного списку" потрапили Угорщина, Чехія і Словаччина; Польща, Естонія, Латвія та Литва; США, Канада, Велика Британія і Ірландія; Ізраїль, Ліван і Кіпр; Португалія, Іспанія, Франція та Італія; Бельгія, Німеччина і Нідерланди, Грузія, Росія і Білорусь.

До "зеленого списку" увійшли популярні в українських туристів країни – Болгарія і Туреччина, Мальдіви, Індія і Шрі-Ланка, Єгипет і Греція, Таїланд і В'єтнам. Окрім того, можна спокійно їхати і в такі країни: Молдова, Вірменія, Азербайджан і Казахстан, Кувейт і Катар, Ісландія, Норвегія і Фінляндія, Австралія і Нова Зеландія, Домінікана і Беліз.

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Також минулого тижня серед лідерів за смертністю від коронавірусу опинилася і Португалія.

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