Україна включила до "зеленого списку" 125 країн: де можна відпочити від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оновило списки країн "зеленої" і "червоної зон" за рівнем поширення коронавірусу.
Як повідомляє пресслужба вітчизняного Міністерства охорони здоровя, тепер у "червоному списку" 68 країн, у "зеленому" – 125.
До "червоного списку" потрапили Угорщина, Чехія і Словаччина; Польща, Естонія, Латвія та Литва; США, Канада, Велика Британія і Ірландія; Ізраїль, Ліван і Кіпр; Португалія, Іспанія, Франція та Італія; Бельгія, Німеччина і Нідерланди, Грузія, Росія і Білорусь.
До "зеленого списку" увійшли популярні в українських туристів країни – Болгарія і Туреччина, Мальдіви, Індія і Шрі-Ланка, Єгипет і Греція, Таїланд і В'єтнам. Окрім того, можна спокійно їхати і в такі країни: Молдова, Вірменія, Азербайджан і Казахстан, Кувейт і Катар, Ісландія, Норвегія і Фінляндія, Австралія і Нова Зеландія, Домінікана і Беліз.
Нагадаємо, Британія встановила світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень
Також минулого тижня серед лідерів за смертністю від коронавірусу опинилася і Португалія.
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