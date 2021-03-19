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Україна внесла ще сім країн до "зеленого" списку: де можна безпечно відпочити

19 березня, 16:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Український МОЗ дозволив вільно відвідувати багато туристичних напрямків

Міністерство охорони здоров'я оновило "червоний" список країн, після в'їзду з яких до України необхідно відбувати карантин або здавати тест на COVID-19, прибравши з нього одразу сім країн.

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Новий список був опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я 19 березня.

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У ньому Об'єднані Арабські Емірати, Мальдіви, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Литва, Ліхтенштейн і Чилі, які ще минулого тижня були "червоними", потрапили до "зеленого" списку. Станом на сьогодні "червоними" лишаються 44 країни, зокрема сусіди України: Польща, Угорщина та Словаччина.

При цьому в "зеленому" списку знаходиться багато туристичних напрямків: ОАЕ, Єгипет, Туреччина, Хорватія, Таїланд, Грузія, Домініканська Республіка, Греція та інші. Загалом до цього списку входять 148 іноземних держав.

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Як відомо, до "червоного" списку включають ті країни, в яких хворих на COVID-19 за останні 14 днів було більше, ніж в Україні. Станом на 19 березня в нашій країні цей показник становить 354,5 хворих на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що раніше офіційна представниця Єврокомісії Дану Спінант визнала, що до Європи вже прийшла третя хвиля пандемії коронавірусу.

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Ми також писали, що завдяки вакцинації від COVID-19 деякі країни планують почати запускати туристів. Наприклад, влада Греції оголосила, що відкриє кордони в середині травня.

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