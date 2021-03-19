Україна внесла ще сім країн до "зеленого" списку: де можна безпечно відпочити

Міністерство охорони здоров'я оновило "червоний" список країн, після в'їзду з яких до України необхідно відбувати карантин або здавати тест на COVID-19, прибравши з нього одразу сім країн.
Новий список був опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я 19 березня.
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У ньому Об'єднані Арабські Емірати, Мальдіви, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Литва, Ліхтенштейн і Чилі, які ще минулого тижня були "червоними", потрапили до "зеленого" списку. Станом на сьогодні "червоними" лишаються 44 країни, зокрема сусіди України: Польща, Угорщина та Словаччина.
При цьому в "зеленому" списку знаходиться багато туристичних напрямків: ОАЕ, Єгипет, Туреччина, Хорватія, Таїланд, Грузія, Домініканська Республіка, Греція та інші. Загалом до цього списку входять 148 іноземних держав.
Як відомо, до "червоного" списку включають ті країни, в яких хворих на COVID-19 за останні 14 днів було більше, ніж в Україні. Станом на 19 березня в нашій країні цей показник становить 354,5 хворих на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, що раніше офіційна представниця Єврокомісії Дану Спінант визнала, що до Європи вже прийшла третя хвиля пандемії коронавірусу.
Ми також писали, що завдяки вакцинації від COVID-19 деякі країни планують почати запускати туристів. Наприклад, влада Греції оголосила, що відкриє кордони в середині травня.
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