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Україна внесла сім країн до "червоного списку": куди краще не їхати

29 січня, 14:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

За тиждень до "зеленого списку" змогла потрапити тільки країна Есватіні

Україна розширила список країн зі складною ситуацією через коронавірус, збільшивши його на шість пунктів.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України, де опублікували оновлені дані за 29 січня.

Так, якщо минулого тижня МОЗ налічував 68 "червоних країн", то цього їх уже 74. "Почервоніли" Парагвай, Кабо-Верде, Перу, Сент-Люсія, Домініканська Республіка, Барбадос і Мексика, однак Есватіні потрапила до "зеленого списку".

За великим рахунком, це сталося завдяки зниженню захворюваності в самій Україні, де цей показник за тиждень впав з 204,3 до 169,7.

Також цього тижня всі сусіди України, окрім Молдови, залишилися в "червоному списку".

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Зазначається, що найскладніша ситуація щодо COVID-19 зараз склалася в Португалії, де за останні 14 днів було зафіксовано понад 1,4 тис. інфікованих на 100 тис. населення. З цієї причини влада країни заборонила громадянам залишати країну повітряним і наземним транспортом.

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Нагадаємо, що з початку поширення інфекції в Україні виявили 1 211 593 випадки інфікування коронавірусом, з них 22 479 призвели до летального результату.

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туризм МОЗ коронавірус COVID-19 червона зона

Джерело: Сьогодні

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