Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів

Мінкульт отримав лист від СБУ і видав наказ по п'ятьом росіянам-порушникам

Днями одному російському пропагандисту заборонили в'їзд в Україну, а тепер Міністерство культури і інформаційної політики внесло в чорний список п'ятьох артистів РФ.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Мінкульті розповіли, що ще 18 січня отримали звернення від СБУ з проханням включити росіян до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Російська співачка Ольга Кормухіна – за даними бази "Миротворець" незаконно відвідувала окупований Донбас, брала участь в антиукраїнських заходах.

Фото: facebook.com/olgakormuhina

Російська співачка Ольга Засульська (сценічний псевдонім Лоя) – незаконне відвідування ОРДЛО і участь в антиукраїнських заходах.

Фото: instagram.com/loyainsta

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Російський поп-рок-співак, гітарист, композитор і поет Ігор Саруханов – відвідування ОРДЛО, співпраця з бойовиками, участь в антиукраїнських заходах.

Фото: facebook.com/igor.sarukhanov.1

Російський співак Денис Клявер (ексучасник групи "Чай вдвоем") – ті ж дії, що і у Саруханова.

Фото: facebook.com/dklyaver

Російський співак, композитор і телеведучий Марк Тишман – незаконно давав концерти на окупованій частині Донецької області.

Фото: facebook.com/tishman.music

Відзначимо, що зазвичай фігурантам чорного списку Мінкульту забороняється в'їзд в Україну.

Нагадаємо, в минулому році СБУ за місяць зробила нев'їзними в Україну чотири десятки іноземців, серед яких два відомих росіянина – Геннадій Зюганов і Максим Фадєєв.

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