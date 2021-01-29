Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів

Днями одному російському пропагандисту заборонили в'їзд в Україну, а тепер Міністерство культури і інформаційної політики внесло в чорний список п'ятьох артистів РФ.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Мінкульті розповіли, що ще 18 січня отримали звернення від СБУ з проханням включити росіян до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Російська співачка Ольга Кормухіна – за даними бази "Миротворець" незаконно відвідувала окупований Донбас, брала участь в антиукраїнських заходах.
Російська співачка Ольга Засульська (сценічний псевдонім Лоя) – незаконне відвідування ОРДЛО і участь в антиукраїнських заходах.
Російський поп-рок-співак, гітарист, композитор і поет Ігор Саруханов – відвідування ОРДЛО, співпраця з бойовиками, участь в антиукраїнських заходах.
Російський співак Денис Клявер (ексучасник групи "Чай вдвоем") – ті ж дії, що і у Саруханова.
Російський співак, композитор і телеведучий Марк Тишман – незаконно давав концерти на окупованій частині Донецької області.
Відзначимо, що зазвичай фігурантам чорного списку Мінкульту забороняється в'їзд в Україну.
Нагадаємо, в минулому році СБУ за місяць зробила нев'їзними в Україну чотири десятки іноземців, серед яких два відомих росіянина – Геннадій Зюганов і Максим Фадєєв.
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