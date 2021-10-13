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Україна увійшла до п'ятірки країн в світі по смертності від коронавіруса

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 жовтня, 09:21
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Майже 7 000 чоловік у світі за добу померли від вірусу
В Україні було майже 12 000 заражень за добу
В Україні було майже 12 000 заражень за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

У всьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нові випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн в світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

Про це повідомляє Worldometers.

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Всього 6745 людей в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4 місці в світі і на третьому в Європі.

Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

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Україна з 11 996 випадками на 8 місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4 місці.

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Найгірша ситуація в наступних областях:

  • Донецьк – зайняті 2233 з 2999 ковідних ліжок (74,5%),
  • Запорізька – зайняті 1 793 з 2582 ліжок (69,4%),
  • Харківська – зайняті 3159 з 4584 ліжок (68,9%).

На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповнювання ковідних відділень в Україні – 22,6% (в лікарні 181 людина).

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Киснева підтримка

Зараз в Донецькій області 72,5% пацієнтів серед госпіталізованих з COVID-19 знаходяться на кисневої підтримки.

Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Одеська область, де 68,6% хворих потребують кисневої підтримки, і Запорізька (67,2%).

У лікарнях не вистачає місць

У Дніпрі переповнена реанімація ковід-відділення обласної лікарні ім. Мечникова. Хворих змушені розміщувати в коридорах.

У Запорізькій обласній інфекційній лікарні хворими COVID-19 зайняті практично всі ліжка. На сьогодні завантаженість лікарні становить 98-99%. Вона розрахована на 170 ліжок.

За словами керівника інфекційної лікарні, глобальна проблема – це нестача медичного персоналу.

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