Україна увійшла до п'ятірки країн в світі по смертності від коронавіруса

У всьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нові випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн в світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.
Про це повідомляє Worldometers.
Всього 6745 людей в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4 місці в світі і на третьому в Європі.
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Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.
А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.
Україна з 11 996 випадками на 8 місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4 місці.
Найгірша ситуація в наступних областях:
- Донецьк – зайняті 2233 з 2999 ковідних ліжок (74,5%),
- Запорізька – зайняті 1 793 з 2582 ліжок (69,4%),
- Харківська – зайняті 3159 з 4584 ліжок (68,9%).
На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповнювання ковідних відділень в Україні – 22,6% (в лікарні 181 людина).
Киснева підтримка
Зараз в Донецькій області 72,5% пацієнтів серед госпіталізованих з COVID-19 знаходяться на кисневої підтримки.
Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Одеська область, де 68,6% хворих потребують кисневої підтримки, і Запорізька (67,2%).
У лікарнях не вистачає місць
У Дніпрі переповнена реанімація ковід-відділення обласної лікарні ім. Мечникова. Хворих змушені розміщувати в коридорах.
У Запорізькій обласній інфекційній лікарні хворими COVID-19 зайняті практично всі ліжка. На сьогодні завантаженість лікарні становить 98-99%. Вона розрахована на 170 ліжок.
За словами керівника інфекційної лікарні, глобальна проблема – це нестача медичного персоналу.
Раніше ми писали:
- Станом на 12 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій зоні" адаптивного карантину, але показниками "помаранчевої зони" відповідають 15 регіонів.
- 10 жовтня, кількість звернень за номером 103 досягло рекордних показників. До медиків звернулися понад 44 тисяч разів на добу.