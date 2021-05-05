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Україна VS коронавірус. За добу виявили ще 2576 випадків

5 травня, 08:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Незважаючи на скасування жорсткого карантину, в Україні знижується захворюваність на COVID-19

В Україні за минулу добу, 4 травня, виявили 2 576 нових хворих на COVID-19. Це на 104 випадки більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За весь час епідемії в Україні вже 2 090 986 тих, що заразилися.

За вівторок від наслідків COVID-19 помер 161 українець (з початку епідемії – 45 077). Вилікуватися вдалося 7728 хворим (всього – 1 697 358).

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Нагадаємо, заслужений лікар України Ольга Богомолець напророкувала Україні восени ще небезпечніший штам COVID-21. Проти нової "корони" може не врятувати і колективний імунітет. Лікар розповіла, що потрібно робити.

Крім того, Україна може опинитися на першому місці по смертям від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися в кінці травня.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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