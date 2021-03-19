Україна ввела санкції проти Азарова, Януковича і Поклонської: повний список

Слідом за санкціями стосовно народного депутата Віктора Медведчука та його дружини, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести нові санкції стосовно десятків компаній і фізичних осіб.
Про це на брифінгу 19 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Сайт "Сьогодні" розбирає сьогоднішні рішення ради з нацбезпеки.
Санкції
За словами Данілова. санкції стосовно 27 фізосіб були введені за зраду України – частина з них після Революції гідності втекла до Росії, а частина живе в окупованому Криму і на непідконтрольній Україні частині Донбасу:
- Янукович Віктор Федорович – екс-президент України, що втік до Росії;
- Азаров Микола Янович – колишній прем'єр-міністр України, теж втік до РФ;
- Абісов Сергій Вадимович – "голова МВС" окупованого Криму;
- Аксьонов Сергій Валерійович – "голова" окупаційної влади "Республіки Крим";
- Бобков Олександр Михайлович – нардеп VII скликання і колабораціоніст, втік до т.зв. "ДНР";
- Грицай Валерій Миколайович – "заступник начальника поліції" окупованого Криму;
- Затулін Костянтин Федорович – депутат Держдуми РФ;
- Зима Петро Анатолійович – колишній очільник главку СБУ в Криму;
- Іванцов Андрій Геннадійович – "заступник міністра внутрішніх справ" окупованого Криму;
- Кирилін Олег Геннадійович – "заступник міністра внутрішніх справ" окупованого Криму;
- Колесніченко Вадим Васильович – народний депутат V-VII скликань;
- Константинов Володимир Андрійович – голова окупаційної "Державної ради Криму";
- Курченко Сергій Віталійович – український бізнесмен;
- Кусюк Сергій Миколайович – екс-полковник, колишній заступник командира підрозділу "Беркут";
- Лебедєв Павло Валентинович – екс-міністр оборони України;
- Пасічник Леонід Іванович – колабораціоніст, колишній ватажок т.з. "ЛНР";
- Піддубов Олександр Олександрович – колишній полковник, начальник окупаційного "УМВС Россіі по місту Севастополю";
- Поклонська Наталія Володимирівна – депутатка Держдуми РФ і колишня "прокурорка Криму";
- Пшонка Віктор Павлович – колишній генпрокурор України;
- Саламатін Дмитро Альбертович – екс-міністр оборони України;
- Соркін Ігор В'ячеславович – екс-голова Нацбанку України;
- Табачник Дмитро Володимирович – екс-міністр освіти і науки України;
- Ткаченко Микола Миколайович;
- Федорян Микола Аулетович;
- Фіськов Микола Миколайович;
- Черпіцький В'ячеслав Зіновійович;
- Чічілімова Ольга Анатоліївна.
Голова РНБО підкреслив, що українські громадяни з цього списку, "переважно 99%", змінили громадянство на РФ.
Також вводяться санкції щодо 19 компаній, які, за словами Данілова, використовують українські надра:
- "Геоконнект";
- "Глобал Геоінвест";
- "Транссетгео";
- "Геопост";
- "Геовертикаль";
- "Геотаргет";
- "Надрапрайд";
- "Геофорс";
- "Геостенс";
- "Надравестгруп";
- "Бест ойл компані";
- "Надрапростір";
- "Інфогеотренд";
- "Ейджін марка";
- "Екогазальянс";
- "Епівал енерджі";
- "Юнол Ойл";
- "Профіннафт";
- "Бестгеотек".
Зазначається, що стосовно і компаній, і згаданих фізосіб вже застосовані максимальні санкції, які передбачені законодавством України. Відповідно, їхні активи будуть заморожені, а рахунки – заблоковані.
"Мотор Січ"
Ще одне питання, яке розглядалося на засіданні РНБО – виконання рішення ради про націоналізацію підприємства "Мотор Січ".
"Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині. Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо, яким чином це все відбувається. Сьогодні справа розглядається в Шевченківському райсуді (міста Києва – ред.). Як тільки буде прийнято рішення, ми вас відразу проінформуємо ", – сказав Олексій Данилов.
Держзрада Януковича
РНБО також обговорила прогрес в кримінальних справах про державну зраду, яку вчинив четвертий президент Віктор Янукович.
"У нас на сьогоднішній день є чинні укази і розпорядження В. Ф. Януковича, колишнього президента України, засудженого за 111 ст. Кримінального кодексу (Державна зрада) – вирок вже вступив в законну силу. Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі чинні сьогодні нормативно-правові акти на предмет небезпеки для нацбезпеки України", – повідомив секретар РНБО.
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