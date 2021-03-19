Україна ввела санкції проти Азарова, Януковича і Поклонської: повний список

Слідом за санкціями стосовно народного депутата Віктора Медведчука та його дружини, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести нові санкції стосовно десятків компаній і фізичних осіб.

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Про це на брифінгу 19 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Сайт "Сьогодні" розбирає сьогоднішні рішення ради з нацбезпеки.

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Санкції

За словами Данілова. санкції стосовно 27 фізосіб були введені за зраду України – частина з них після Революції гідності втекла до Росії, а частина живе в окупованому Криму і на непідконтрольній Україні частині Донбасу:

Янукович Віктор Федорович – екс-президент України, що втік до Росії; Азаров Микола Янович – колишній прем'єр-міністр України, теж втік до РФ; Абісов Сергій Вадимович – "голова МВС" окупованого Криму; Аксьонов Сергій Валерійович – "голова" окупаційної влади "Республіки Крим"; Бобков Олександр Михайлович – нардеп VII скликання і колабораціоніст, втік до т.зв. "ДНР"; Грицай Валерій Миколайович – "заступник начальника поліції" окупованого Криму; Затулін Костянтин Федорович – депутат Держдуми РФ; Зима Петро Анатолійович – колишній очільник главку СБУ в Криму; Іванцов Андрій Геннадійович – "заступник міністра внутрішніх справ" окупованого Криму; Кирилін Олег Геннадійович – "заступник міністра внутрішніх справ" окупованого Криму; Колесніченко Вадим Васильович – народний депутат V-VII скликань; Константинов Володимир Андрійович – голова окупаційної "Державної ради Криму"; Курченко Сергій Віталійович – український бізнесмен; Кусюк Сергій Миколайович – екс-полковник, колишній заступник командира підрозділу "Беркут"; Лебедєв Павло Валентинович – екс-міністр оборони України; Пасічник Леонід Іванович – колабораціоніст, колишній ватажок т.з. "ЛНР"; Піддубов Олександр Олександрович – колишній полковник, начальник окупаційного "УМВС Россіі по місту Севастополю"; Поклонська Наталія Володимирівна – депутатка Держдуми РФ і колишня "прокурорка Криму"; Пшонка Віктор Павлович – колишній генпрокурор України; Саламатін Дмитро Альбертович – екс-міністр оборони України; Соркін Ігор В'ячеславович – екс-голова Нацбанку України; Табачник Дмитро Володимирович – екс-міністр освіти і науки України; Ткаченко Микола Миколайович; Федорян Микола Аулетович; Фіськов Микола Миколайович; Черпіцький В'ячеслав Зіновійович; Чічілімова Ольга Анатоліївна.

Голова РНБО підкреслив, що українські громадяни з цього списку, "переважно 99%", змінили громадянство на РФ.

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Також вводяться санкції щодо 19 компаній, які, за словами Данілова, використовують українські надра:

"Геоконнект"; "Глобал Геоінвест"; "Транссетгео"; "Геопост"; "Геовертикаль"; "Геотаргет"; "Надрапрайд"; "Геофорс"; "Геостенс"; "Надравестгруп"; "Бест ойл компані"; "Надрапростір"; "Інфогеотренд"; "Ейджін марка"; "Екогазальянс"; "Епівал енерджі"; "Юнол Ойл"; "Профіннафт"; "Бестгеотек".

Зазначається, що стосовно і компаній, і згаданих фізосіб вже застосовані максимальні санкції, які передбачені законодавством України. Відповідно, їхні активи будуть заморожені, а рахунки – заблоковані.

"Мотор Січ"

Ще одне питання, яке розглядалося на засіданні РНБО – виконання рішення ради про націоналізацію підприємства "Мотор Січ".

"Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині. Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо, яким чином це все відбувається. Сьогодні справа розглядається в Шевченківському райсуді (міста Києва – ред.). Як тільки буде прийнято рішення, ми вас відразу проінформуємо ", – сказав Олексій Данилов.

Держзрада Януковича

РНБО також обговорила прогрес в кримінальних справах про державну зраду, яку вчинив четвертий президент Віктор Янукович.

"У нас на сьогоднішній день є чинні укази і розпорядження В. Ф. Януковича, колишнього президента України, засудженого за 111 ст. Кримінального кодексу (Державна зрада) – вирок вже вступив в законну силу. Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі чинні сьогодні нормативно-правові акти на предмет небезпеки для нацбезпеки України", – повідомив секретар РНБО.

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