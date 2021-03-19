Русский
$ 27,68
32,98
  1. Новини України

Україна ввела санкції проти Азарова, Януковича і Поклонської: повний список

19 березня, 19:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

РНБО оголосив про новий санкційний пакет щодо зрадників Батьківщини

Слідом за санкціями стосовно народного депутата Віктора Медведчука та його дружини, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести нові санкції стосовно десятків компаній і фізичних осіб.

Реклама

Про це на брифінгу 19 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Сайт "Сьогодні" розбирає сьогоднішні рішення ради з нацбезпеки.

Відео: Сьогодні

Санкції

За словами Данілова. санкції стосовно 27 фізосіб були введені за зраду України – частина з них після Революції гідності втекла до Росії, а частина живе в окупованому Криму і на непідконтрольній Україні частині Донбасу:

  1. Янукович Віктор Федорович – екс-президент України, що втік до Росії;
  2. Азаров Микола Янович – колишній прем'єр-міністр України, теж втік до РФ;
  3. Абісов Сергій Вадимович – "голова МВС" окупованого Криму;
  4. Аксьонов Сергій Валерійович – "голова" окупаційної влади "Республіки Крим";
  5. Бобков Олександр Михайлович – нардеп VII скликання і колабораціоніст, втік до т.зв. "ДНР";
  6. Грицай Валерій Миколайович – "заступник начальника поліції" окупованого Криму;
  7. Затулін Костянтин Федорович – депутат Держдуми РФ;
  8. Зима Петро Анатолійович – колишній очільник главку СБУ в Криму;
  9. Іванцов Андрій Геннадійович – "заступник міністра внутрішніх справ" окупованого Криму;
  10. Кирилін Олег Геннадійович – "заступник міністра внутрішніх справ" окупованого Криму;
  11. Колесніченко Вадим Васильович – народний депутат V-VII скликань;
  12. Константинов Володимир Андрійович – голова окупаційної "Державної ради Криму";
  13. Курченко Сергій Віталійович – український бізнесмен;
  14. Кусюк Сергій Миколайович – екс-полковник, колишній заступник командира підрозділу "Беркут";
  15. Лебедєв Павло Валентинович – екс-міністр оборони України;
  16. Пасічник Леонід Іванович – колабораціоніст, колишній ватажок т.з. "ЛНР";
  17. Піддубов Олександр Олександрович – колишній полковник, начальник окупаційного "УМВС Россіі по місту Севастополю";
  18. Поклонська Наталія Володимирівна – депутатка Держдуми РФ і колишня "прокурорка Криму";
  19. Пшонка Віктор Павлович – колишній генпрокурор України;
  20. Саламатін Дмитро Альбертович – екс-міністр оборони України;
  21. Соркін Ігор В'ячеславович – екс-голова Нацбанку України;
  22. Табачник Дмитро Володимирович – екс-міністр освіти і науки України;
  23. Ткаченко Микола Миколайович;
  24. Федорян Микола Аулетович;
  25. Фіськов Микола Миколайович;
  26. Черпіцький В'ячеслав Зіновійович;
  27. Чічілімова Ольга Анатоліївна.

Голова РНБО підкреслив, що українські громадяни з цього списку, "переважно 99%", змінили громадянство на РФ.

Реклама

Також вводяться санкції щодо 19 компаній, які, за словами Данілова, використовують українські надра:

  1. "Геоконнект";
  2. "Глобал Геоінвест";
  3. "Транссетгео";
  4. "Геопост";
  5. "Геовертикаль";
  6. "Геотаргет";
  7. "Надрапрайд";
  8. "Геофорс";
  9. "Геостенс";
  10. "Надравестгруп";
  11. "Бест ойл компані";
  12. "Надрапростір";
  13. "Інфогеотренд";
  14. "Ейджін марка";
  15. "Екогазальянс";
  16. "Епівал енерджі";
  17. "Юнол Ойл";
  18. "Профіннафт";
  19. "Бестгеотек".

Зазначається, що стосовно і компаній, і згаданих фізосіб вже застосовані максимальні санкції, які передбачені законодавством України. Відповідно, їхні активи будуть заморожені, а рахунки – заблоковані.

"Мотор Січ"

Ще одне питання, яке розглядалося на засіданні РНБО – виконання рішення ради про націоналізацію підприємства "Мотор Січ".

"Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині. Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо, яким чином це все відбувається. Сьогодні справа розглядається в Шевченківському райсуді (міста Києва – ред.). Як тільки буде прийнято рішення, ми вас відразу проінформуємо ", – сказав Олексій Данилов.

Держзрада Януковича

РНБО також обговорила прогрес в кримінальних справах про державну зраду, яку вчинив четвертий президент Віктор Янукович.

"У нас на сьогоднішній день є чинні укази і розпорядження В. Ф. Януковича, колишнього президента України, засудженого за 111 ст. Кримінального кодексу (Державна зрада) – вирок вже вступив в законну силу. Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі чинні сьогодні нормативно-правові акти на предмет небезпеки для нацбезпеки України", – повідомив секретар РНБО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО санкції Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській області
Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській областіІнші регіони
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом
Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозомЗахід
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питань
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питаньЕкономіка
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапи
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапиТранспорт
Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19
Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти