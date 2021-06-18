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Україна ввела санкції проти хакерів через вірус Petya

18 червня 2021 18:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

До "чорного списку" потрапили юридичні та фізичні особи, відповідальні за розробку й підтримку вірусу, який у 2017 році вразив десятки країн

Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції стосовно компаній і громадян, причетних до масштабної кібератаки 2017 року.

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Про це повідомив на брифінгу 18 червня секретар РНБО Олексій Данілов.

До "чорного списку" потраплять чотири юридичні та шість фізичних осіб, афілійованих із спецслужбами Російської Федерації, які були безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya.

Ці компанії і люди займалися адмініструванням, модерацією та здійснювали кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України, уточнив Данілов.

Також з'ясувалося, що ці особи внесені до санкційних списків США і звинувачуються у скоєнні кібератак проти Сполучених Штатів. Які саме американські об'єкти постраждали від хакерів, Данілов не вказав.

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До того ж, під санкції РНБО потрапили бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс – через володіння родовищами, на які було накладено обмежувальні заходи.

Також на брифінгу Данілов повідомив про додаткову перевірку трьох осіб, які раніше цьогоріч потрапили в санкційні списки як "злодії в законі" та кримінальні "авторитети".

Про що ще говорять в Україні та світі 18 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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