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Українці вимирають. Депопуляція населення за 10 років шокує

9 березня, 21:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Минулого року народжуваність в Україні встановила антирекорд

Минулого року народжуваність в Україні встановила десятирічний рекорд – з 2010 до 2020 року цей показник знизився на 40%.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Opendatabot.

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В опублікованій 9 березня доповіді, заснованій на відкритих даних українського уряду, йдеться, що народжуваність в 2020 році склала 293 457 осіб, а в 2010-му – 497 689.

При цьому пік народжуваності за останні три роки припадає на липень 2018 року, коли на світ з'явився 31 461 український малюк. В середньому ж за три роки щомісяця народжувалися близько 26 тисяч українців.

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При цьому в Україні спостерігається стрибок смертності – за минулий рік у країні померли 616 835 осіб. І хоча це на 12% менше, аніж десять років тому, цей показник – найвищий за п'ять років.

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Отже, спад українського населення минулого року теж виявився максимальним за десять останніх років – 323 378 осіб.

"Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держстату, спостерігається депопуляція: населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб", – резюмують автори дослідження.

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Нагадаємо, про несправджені надії на масове зростання народжуваності після локдауну минулого березня та поліпшення демографічної ситуації в країні раніше заявляли і в київському Центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Відео: Сьогодні

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли про найпопулярніші та найрідкісніші імена, які українці давали своїм дітям у 2020 році.

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