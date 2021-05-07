Україна вийшла з третьої хвилі пандемії, "червоних зон" більше немає – Степанов

Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу – з завтрашнього дня в країні не залишиться "червоних зон" карантину.

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Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область", – написав він.

За словами міністра, піковий період поширення COVID-19 припав на березень – "вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста".

"Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам", – додав глава відомства.

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Степанов також закликав українців не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил – особливо, на вихідних.

"Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску", – підсумував міністр.

Як повідомлялося раніше, в Україні за минулу добу виявили 8404 нових хворих на COVID-19. Це на 2366 випадків більше, ніж добою раніше.

Крім того, заслужена лікарка України Ольга Богомолець напророкувала Україні восени ще небезпечніший штам COVID-19. Проти нової "корони" може не врятувати й колективний імунітет. Лікарка розповіла, що потрібно робити.

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