Україна вийшла на плато: вчені обрадували новиною щодо коронавірусу

Ситуація із захворюваністю COVID-19 в країні може бути не такою плачевною

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні в останній тиждень вийшла на плато, вважають у Національній академії наук.

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Про це йдеться в новому дослідженні НАН.

Вчені стверджують, що епідемічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися, однак прогнозів щодо темпів такого погіршення вони не дають.

Крім того, темпи зростання захворюваності в останні 4 дні на понад 15% вищі за аналогічні минулого тижня, хоча частка позитивних тестів протягом останнього тижня знизилася з 33,6% до 33,3%.

Але водночас середньодобове число позитивних тестів цього тижня зросло на 1% порівняно з минулим.

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"Це дає підстави сформулювати гіпотезу, що число нових оприлюднених випадків хвороби збільшилося переважно через оприлюднення випадків із давнішими датами, тоді як число випадків, підтверджених в останні сім днів, знаходиться на плато", – зазначили в НАН.

Це означає, що кількість нових заражених залишається однаковою протягом тривалого періоду – це в свою чергу, полегшить роботу системи охорони здоров'я.

Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його відомство готується до зростання захворюваності COVID-19 найближчими днями.

Нагадаємо, що 6 квітня в Україні виявили 15 415 випадків коронавірусу, а сукупна кількість захворілих склала 1 784 579.

Відео: Сьогодні

Тим часом в Україні триває локдаун. І в новому випуску ютуб-шоу пенсіонер-влогер Дід Панч пояснив, що, де і коли буде закрито, а також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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