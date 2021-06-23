Україна посилює правила в'їзду через дельта-штам коронавірусу

В'їзд в Україну обмежать для подорожуючих з Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, Росії та Португалії – там спалахи "Дельта"

Фото: колаж "Сегодня"

В Україні посилюють карантинні обмеження через виявлені перші два випадки індійського штаму коронавірусу типу "Дельта".

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Посилення обмежень

"В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби, викликані штамом "Дельта". Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року", - повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, через перші випадки нового штаму уряд підтримав впровадження певних обмежень, а саме часткове закриття кордонів.

"Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту", - повідомили у пресслужбі.

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Нові правила почнуть діяти з 25 червня. Крім того, до цієї дати уряд підготує комплексні пропозиції задля протидії поширенню нового штаму.

Реакція Мережі

Зазначимо, що у соцмережах активно обговорюють перші випадкого індійського штаму та закликають закрити кордони.

"З Росії в Україну потрапляє новий агресивний штам коронавірусу "Дельта". Росія давно вже закрила кордони для іноземців. Ми ж до себе росіян пускаємо. Безвіз же. І війни нема, ага", – написав активіст Сергій Стерненко.

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"Європейська Солідарність" вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації. Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію", – заявили у пресслужбі "ЄС".

"Повністю закрити кордон з Росією. Не пускати з Індії відвідувачів. Здавалось би, дві прості речі, які могли б вберегти нас від індійського штаму китайської чуми на деякий час. Але ні**я. Уряду видніше. З Росії як катались, так і катаються. Їм навіть тести після приїзду здавати не потрібно. А в червні Уряд скасував заборону на в’їзд до України з Індії. Як результат", - написав блогер Антон Ходза.

Раніше ми повідомляли, що в Індії в штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю на "чорну плісняву", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.

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