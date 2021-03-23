Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Деякі області вже встигли суттєво посилити обмеження – закрили кафе, торговельні центри і навіть ввели спецпропуски на транспорт.

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Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

"Червоних областей" стає все більше

Станом на 23 березня максимальний рівень епіднебезпеки введений в таких областях:

Львівській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Київській;

Одеській;

Сумській;

Чернівецькій.

Дніпро

З 25 березня міська влада посилює обмеження на тлі зростання смертності від коронавірусу.. Вони триватимуть до 13 квітня.

У цей період діятимуть такі правила:

пільгові перевезення пасажирів дозволені в період з 10:00 до 15:00. При цьому в години "пік" збільшать кількість пасажирського транспорту;

дозволений прийом відвідувачів тільки в закладах торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

заборонено проведення спортивних матчів з глядачами;

з 29 березня перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів, молодші класи будуть вчити в школах;

заповненість кінотеатрів не може перевищувати 50%;

діяльність спортзалів можлива тільки при перебуванні в приміщенні не більше 1 відвідувачами на 20 кв. м.

Миколаїв

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У Миколаєві обмеження діятимуть з 24 березня по 4 квітня. Влада прийняла рішення закрити кінотеатри, театри, музеї, концертні зали і торгові центри.

Працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, а також точки продажу побутової хімії та засобів гігієни.

Крім того, в місті вводяться спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Для її отримання потрібно зареєструватися в спеціальній електронній системі.

Джерело: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

Прикарпаття

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На Івано-Франківщині вже діє жорсткий карантин. Скористатися громадським транспортом можна тільки при наявності перепустки, а заклади громадського харчування працюють тільки навинос.

Крім того, через складну епідситуацію біля ряду населених пунктів встановили 16 карантинних блокпостів. На них працюють поліцейські, медики і нацгвардійці.

Львів

У Львові карантин триватиме до 4 квітня. У місті закриті торгово-розважальні центри, театри і кінотеатри. Ресторани і кафе працюють тільки навинос і на доставку. Салони краси і спортзали – за попереднім записом.

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Школярі зараз на канікулах, дитячі садки вирішили не закривати. А ось рух транспорту обмежили. Працюють тільки аптеки, ринки, продуктові та зоомагазини.

Черкаси

З 22 березня карантин посилили і на Черкащині. Влада заборонила масові заходи, обмежила роботу закладів громадського харчування – вони працюють до 23:00.

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Голова обладміністрації Олександр Скічко попросив мерів міст збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найпопулярніші маршрути. Щоб люди могли дотримуватися дистанції і безпечно добиратися на роботу або у справах.

Одеса

Від сьогодні в регіоні почали діяти обмеження "червоної зони". Міський транспорт працюватиме, однак кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість місць для сидіння.

Під забороною: непродовольчі ринки і магазини, освітній процес (з 5 по 11 класи), робота торгових центрів, спортзалів, кафе, розважальних закладів, закладів культури, проведення масових заходів.

Київ

У столиці вже діє жорсткий карантин, який ввела місцева влада 20 березня. Зокрема, заборонено:

робота установ культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і точок продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення масових заходів;

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

При цьому громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі, але із заповненістю місць для сидіння тільки на 50%.

Як повідомлялося раніше, ще три області України можуть потрапити до "червоної зони".

Також ми писали, що Україна побила "рекорд" з кількості смертей від коронавірусу за добу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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