Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Деякі області вже встигли суттєво посилити обмеження – закрили кафе, торговельні центри і навіть ввели спецпропуски на транспорт.
Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".
"Червоних областей" стає все більше
Станом на 23 березня максимальний рівень епіднебезпеки введений в таких областях:
- Львівській;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Київській;
- Одеській;
- Сумській;
- Чернівецькій.
Дніпро
З 25 березня міська влада посилює обмеження на тлі зростання смертності від коронавірусу.. Вони триватимуть до 13 квітня.
У цей період діятимуть такі правила:
- пільгові перевезення пасажирів дозволені в період з 10:00 до 15:00. При цьому в години "пік" збільшать кількість пасажирського транспорту;
- дозволений прийом відвідувачів тільки в закладах торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
- заборонено проведення спортивних матчів з глядачами;
- з 29 березня перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів, молодші класи будуть вчити в школах;
- заповненість кінотеатрів не може перевищувати 50%;
- діяльність спортзалів можлива тільки при перебуванні в приміщенні не більше 1 відвідувачами на 20 кв. м.
Миколаїв
У Миколаєві обмеження діятимуть з 24 березня по 4 квітня. Влада прийняла рішення закрити кінотеатри, театри, музеї, концертні зали і торгові центри.
Працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, а також точки продажу побутової хімії та засобів гігієни.
Крім того, в місті вводяться спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Для її отримання потрібно зареєструватися в спеціальній електронній системі.
Прикарпаття
На Івано-Франківщині вже діє жорсткий карантин. Скористатися громадським транспортом можна тільки при наявності перепустки, а заклади громадського харчування працюють тільки навинос.
Крім того, через складну епідситуацію біля ряду населених пунктів встановили 16 карантинних блокпостів. На них працюють поліцейські, медики і нацгвардійці.
Львів
У Львові карантин триватиме до 4 квітня. У місті закриті торгово-розважальні центри, театри і кінотеатри. Ресторани і кафе працюють тільки навинос і на доставку. Салони краси і спортзали – за попереднім записом.
Школярі зараз на канікулах, дитячі садки вирішили не закривати. А ось рух транспорту обмежили. Працюють тільки аптеки, ринки, продуктові та зоомагазини.
Черкаси
З 22 березня карантин посилили і на Черкащині. Влада заборонила масові заходи, обмежила роботу закладів громадського харчування – вони працюють до 23:00.
Голова обладміністрації Олександр Скічко попросив мерів міст збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найпопулярніші маршрути. Щоб люди могли дотримуватися дистанції і безпечно добиратися на роботу або у справах.
Одеса
Від сьогодні в регіоні почали діяти обмеження "червоної зони". Міський транспорт працюватиме, однак кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість місць для сидіння.
Під забороною: непродовольчі ринки і магазини, освітній процес (з 5 по 11 класи), робота торгових центрів, спортзалів, кафе, розважальних закладів, закладів культури, проведення масових заходів.
Київ
У столиці вже діє жорсткий карантин, який ввела місцева влада 20 березня. Зокрема, заборонено:
- робота установ культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
- робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і точок продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення масових заходів;
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
При цьому громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі, але із заповненістю місць для сидіння тільки на 50%.
Як повідомлялося раніше, ще три області України можуть потрапити до "червоної зони".
Також ми писали, що Україна побила "рекорд" з кількості смертей від коронавірусу за добу.
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