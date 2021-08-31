Україна заборонила в'їзд в країну авто з придністровськими номерами

З 1 вересня Україна забороняє в'їзд і транзит по своїй території автомобілів з Придністровського регіону Молдови, у яких є номери невизнаної "республіки".
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Відзначено, що, відповідно до доручення Кабінету Міністрів і ноти МЗС, з 1 вересня до участі в міжнародному русі допускаються виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону, які мають реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка і так звані нейтральні номери.
"Щодо транспортних засобів із Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду в Україну і / або транзитного переміщення по території України", – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Озброєний водій на авто з придністровським номером катався по Києву (фото)
Що було раніше
- Раніше ЗМІ з посиланням на інформацію митниці повідомили, що Україна відклала заборону до 10 січня 2022 року. 29 серпня Одеська митниця спростувала дану інформацію.
- З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номера", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.
- Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.
- Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс вступ в силу цього рішення на 1 квітня 2021, а після – на 1 вересня 2021 року.
Раніше ми повідомляли, Україна підтримує ініціативу президента Молдови Майї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військ з Придністров'я.
Також нагадаємо, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що імпорт електроенергії з РФ і її транзит у Придністров'я погіршує переговорні позиції України щодо транзиту газу.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: