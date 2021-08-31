Україна заборонила в'їзд в країну авто з придністровськими номерами

Обмеження буде поширюватися на всі категорії транспортних засобів, в тому числі і тим, що прямують транзитом через Україну

ДПСУ підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я. Фото: із відкритих джерел

З 1 вересня Україна забороняє в'їзд і транзит по своїй території автомобілів з Придністровського регіону Молдови, у яких є номери невизнаної "республіки".

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Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Відзначено, що, відповідно до доручення Кабінету Міністрів і ноти МЗС, з 1 вересня до участі в міжнародному русі допускаються виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону, які мають реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка і так звані нейтральні номери.

"Щодо транспортних засобів із Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду в Україну і / або транзитного переміщення по території України", – йдеться в повідомленні.

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Що було раніше

Раніше ЗМІ з посиланням на інформацію митниці повідомили, що Україна відклала заборону до 10 січня 2022 року. 29 серпня Одеська митниця спростувала дану інформацію.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номера", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс вступ в силу цього рішення на 1 квітня 2021, а після – на 1 вересня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, Україна підтримує ініціативу президента Молдови Майї Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військ з Придністров'я.

Також нагадаємо, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що імпорт електроенергії з РФ і її транзит у Придністров'я погіршує переговорні позиції України щодо транзиту газу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: