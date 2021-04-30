Україна заборонила в'їзд з Індії – там просто COVID-катастрофа

Кабінет міністрів заборонив в'їзд до України іноземцям з території Індії, а українці, які повертатимуться з цієї країни, повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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За його словами, останніми днями Індія є абсолютним світовим лідером щодо нових випадків коронавірусу, де за добу реєструється близько 400 тисяч нових хворих.

"Уряд прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", – сказав Ляшко.

Також введені нові обмеження для українців, які приїжджають з Індії.

"Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибувають з Республіки Індія, також підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результату ПЛР-тестування", – додав санлікар.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Індія на межі гуманітарної катастрофи – трупи померлих від COVID-19 спалюють на вулицях.

Відео: Сьогодні

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