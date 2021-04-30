Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини України

Україна заборонила в'їзд з Індії – там просто COVID-катастрофа

30 квітня, 10:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останніми днями Індія опинилася у катастрофічній ситуації – ця країна абсолютний світовий лідер із захворюваності

Кабінет міністрів заборонив в'їзд до України іноземцям з території Індії, а українці, які повертатимуться з цієї країни, повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Реклама

За його словами, останніми днями Індія є абсолютним світовим лідером щодо нових випадків коронавірусу, де за добу реєструється близько 400 тисяч нових хворих.

"Уряд прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", – сказав Ляшко.

Також введені нові обмеження для українців, які приїжджають з Індії.

"Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибувають з Республіки Індія, також підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результату ПЛР-тестування", – додав санлікар.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Індія на межі гуманітарної катастрофи – трупи померлих від COVID-19 спалюють на вулицях.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Так де ж весна – прогноз погоди на весь травень
Так де ж весна – прогноз погоди на весь травеньУкраїна
Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят
Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих святФінанси
Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гриміти
Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гримітиУкраїна
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Дочекалися весни? В Україну йде різке потепління – прогноз на 29 квітня (карта)
Дочекалися весни? В Україну йде різке потепління – прогноз на 29 квітня (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти