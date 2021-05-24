Україна запускає COVID-паспорти. Які переваги дасть документ про вакцинацію

COVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – насамперед, можливість подорожувати і працювати в інших країнах

З 1 липня в Україні впровадять паспорта вакцинації. Фото: колаж "Сегодня"

З 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації. Журналісти "Сьогодні" розібралися, які переваги дасть документ про підтвердження щеплення.

Що таке паспорт вакцинації?

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Це свого роду документальне підтвердження вакцинації від коронавірусу. Воно буде містити наступну інформацію:

дата щеплення;

назва вакцини;

результати ПЛР-тестів;

наявність або відсутність антитіл;

персональні дані;

індивідуальний код – по ньому прикордонник перевірить справжність документа.

Передбачається, що ковідний сертифікат буде мати різні терміни дії. Щонайменше 72 години для тих, хто здав негативний ПЛР-тест.

"Буде більше довгостроковий для вакцинованих. Попередньо на рівні ЄС рекомендується 180 днів, а також для тих громадян, які перехворіли і одужали від ковіду також триваліщі – 180 днів", – розповідав перший заступник міністра цифровий трансформації України Олексій Віскуб.

Відзначимо, що напередодні Україна та ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації".

Які привілеї отримають власники документів?

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COVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, уряд опрацьовує питання бонусів всередині країни. Ймовірно, документ дасть можливість відвідувати концерти, футбольні матчі, кінотеатри тощо.

"Отже, ми будемо мотивувати українців більш свідомо ставитися до свого здоров'я – не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря при наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, і тестуватися на ковід", – заявляв ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наприклад, COVID-паспорта вже активно використовують в Ізраїлі. Такий документ дозволяє громадянам ходити в спортзали, закриті басейни, сауни, ресторани і кафе, на стадіони, в театри і кінотеатри, відвідувати різні масові заходи, виставки, ярмарки в приміщенні, конференції, бронювати номери в готелях.

Також з паспортом можна проходити в культові місця (храми, мечеті, синагоги), закриті туристичні об'єкти, а також в дорослі навчальні заклади.

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Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європіпланують ввести з 15-го червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

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