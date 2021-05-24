Україна запускає COVID-паспорти. Які переваги дасть документ про вакцинацію

З 1 липня в Україні впровадять паспорта вакцинації. Фото: колаж "Сегодня"
З 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації. Журналісти "Сьогодні" розібралися, які переваги дасть документ про підтвердження щеплення.
Що таке паспорт вакцинації?
Це свого роду документальне підтвердження вакцинації від коронавірусу. Воно буде містити наступну інформацію:
- дата щеплення;
- назва вакцини;
- результати ПЛР-тестів;
- наявність або відсутність антитіл;
- персональні дані;
- індивідуальний код – по ньому прикордонник перевірить справжність документа.
Передбачається, що ковідний сертифікат буде мати різні терміни дії. Щонайменше 72 години для тих, хто здав негативний ПЛР-тест.
"Буде більше довгостроковий для вакцинованих. Попередньо на рівні ЄС рекомендується 180 днів, а також для тих громадян, які перехворіли і одужали від ковіду також триваліщі – 180 днів", – розповідав перший заступник міністра цифровий трансформації України Олексій Віскуб.
Відзначимо, що напередодні Україна та ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації".
Які привілеї отримають власники документів?
COVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – можливість подорожувати і працювати в інших країнах.
Також, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, уряд опрацьовує питання бонусів всередині країни. Ймовірно, документ дасть можливість відвідувати концерти, футбольні матчі, кінотеатри тощо.
"Отже, ми будемо мотивувати українців більш свідомо ставитися до свого здоров'я – не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря при наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, і тестуватися на ковід", – заявляв ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Наприклад, COVID-паспорта вже активно використовують в Ізраїлі. Такий документ дозволяє громадянам ходити в спортзали, закриті басейни, сауни, ресторани і кафе, на стадіони, в театри і кінотеатри, відвідувати різні масові заходи, виставки, ярмарки в приміщенні, конференції, бронювати номери в готелях.
Також з паспортом можна проходити в культові місця (храми, мечеті, синагоги), закриті туристичні об'єкти, а також в дорослі навчальні заклади.
Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європіпланують ввести з 15-го червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.
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