Україна запустить COVID-паспорта. Якими вони будуть і як отримати?

Вже скоро українці офіційно зможуть в'їжджати до Євросоюзу по ковідним сертифікатами – до чого бути готовими, щоб стати власником такого документа

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

З липня Україна може приєднатися до списку країн, в яких запустили документи з даними про одужання від коронавірусної інфекції, вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

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І хоча оформляти COVID-сертифікат (це поки що робоча назва документа) буде необов'язково, він існуватиме в двох версіях: цифровій та фізичній.

Як отримати COVID-паспорт?

За попередньою інформацією, ковідний сертифікат в цифровому вигляді буде доступний через додаток або портал "Дія", який має доступ до даних електронної системи охорони здоров'я.

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Також розроблявся варіант видачі документа в паперовому вигляді через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) за запитом.

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Крім того, планується, що роздрукований COVID-паспорт можна буде отримати після проведення повного курсу вакцинації від коронавірусної інфекції.

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Чи є альтернатива?

До 1 липня, коли заплановано запуск проекту, повністю імунізовані українці можуть отримати за запитом і за необхідності пред'явлення для перетину кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Його можна отримати у сімейного лікаря. Цей документ містить назву вакцини, дані лікаря, який провів щеплення, найменування виробника препарату і містить печатку.

Нагадаємо, що в Європі ковідний сертифікат планують ввести з 15 червня. Запуск українського аналога буде синхронізований з відповідними процесами в Європейському Союзі.

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