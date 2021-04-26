Україну засипало снігом: яскраві кадри квітневої зими (фото, відео)

У понеділок, 26 квітня, Україну засипало снігом, що доволі нетипово для середини весни. Користувачі мережі, з різних куточків України, діляться у соцмережах яскравими фото засніжених краєвидів.
"Сегодня" розповідає в яких регіонах помітили зимові опади.
Закарпатська область
У мережі публікують фото і відео з Буковецького перевалу, що у Верховинському районі Івано-Франківської області.
Фото: Facebook Анна Липитчук
Падає сніг і на горі Іван Піп Чорногірський, там температура повітря опустилась до 5 градусів морозу.
"Станом на 07:50, 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря -5°С", – йдеться в повідомленні рятувальників.
Полтавська область
Там снігом засипало місто Пирятин. Станом на ранок температура повітря опустилася до 2°С тепла, а краєвиди змінились з весняних на зимові.
Фото: Facebook Олена Гончарова
Падає сніг і на трасі Київ-Харків, неподалік від Полтави.
Чернігівська область
В регіоні сніг випав в Прилуцькому районі. Дивлячись на кадри, виникає відчуття, що за вікном зима і тепло ще не скоро. Хоча на календарі вже кінець квітня.
Фото: Facebook Людмила Іваненко
Фото: Facebook Юлія Лисенко
Черкаська область
В Умані випало вже кілька сантиметрів снігу. Він відразу тане, бо температура в місті близька до нуля. В області опади помітили у декількох регіонах, проте вони незначні.
Фото: Facebook Галина Балюк
Фото: Facebook Оксана Панченко
Фото: Facebook Ірина Павлюк
Раніше синоптики попереджали, щов Україну знову йдуть заморозки, а в Карпатах може випасти мокрий сніг.
Нагадаємо, сьогодні весняна заметіль накрила також і Київську область. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.
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