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Україну засипало снігом: яскраві кадри квітневої зими (фото, відео)

26 квітня, 16:49

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українці діляться у соцмережах засніженими кадрами – сніг падає в різних кінцях країни, подекуди одразу тане

У понеділок, 26 квітня, Україну засипало снігом, що доволі нетипово для середини весни. Користувачі мережі, з різних куточків України, діляться у соцмережах яскравими фото засніжених краєвидів.

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"Сегодня" розповідає в яких регіонах помітили зимові опади.

Закарпатська область

У мережі публікують фото і відео з Буковецького перевалу, що у Верховинському районі Івано-Франківської області.

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Фото: Facebook Анна Липитчук

Фото: Facebook Анна Липитчук

Падає сніг і на горі Іван Піп Чорногірський, там температура повітря опустилась до 5 градусів морозу.

"Станом на 07:50, 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря -5°С",йдеться в повідомленні рятувальників.

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Полтавська область

Там снігом засипало місто Пирятин. Станом на ранок температура повітря опустилася до 2°С тепла, а краєвиди змінились з весняних на зимові.

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Фото: Facebook Олена Гончарова

Фото: Facebook Олена Гончарова

Падає сніг і на трасі Київ-Харків, неподалік від Полтави.

Чернігівська область

В регіоні сніг випав в Прилуцькому районі. Дивлячись на кадри, виникає відчуття, що за вікном зима і тепло ще не скоро. Хоча на календарі вже кінець квітня.

Відео: Сьогодні

Фото: Facebook Людмила Іваненко

Фото: Facebook Людмила Іваненко

Фото: Facebook Юлія Лисенко

Фото: Facebook Юлія Лисенко

Черкаська область

В Умані випало вже кілька сантиметрів снігу. Він відразу тане, бо температура в місті близька до нуля. В області опади помітили у декількох регіонах, проте вони незначні.

Фото: Facebook Галина Балюк

Фото: Facebook Галина Балюк

Фото: Facebook Оксана Панченко

Фото: Facebook Оксана Панченко

Фото: Facebook Ірина Павлюк

Фото: Facebook Ірина Павлюк

Раніше синоптики попереджали, щов Україну знову йдуть заморозки, а в Карпатах може випасти мокрий сніг.

Нагадаємо, сьогодні весняна заметіль накрила також і Київську область. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.

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