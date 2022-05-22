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Українця затримали за вбивство дітей у Туреччині – підозрюють ексдепутата з Харкова

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 травня, 21:00
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Університет Каразіна випустив заяву про свого співробітника
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу 21 травня українця, який отримав притулок у Туреччині, було затримано за підозрою у вбивстві двох дітей в одному з готелів в Аланії в районі Анталії. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на турецькі ЗМІ.

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Імовірно, подружжя сварилося і під час конфлікту 38-річний українець напав на дружину з ножем, поранив її та зарізав своїх дітей – шестирічну доньку та чотирирічного сина. Крики жінки почули сусіди та викликали поліцію.

"Наряди поліції, що прибули за адресою, виявили чоловіка, який сидить поряд з тілами пораненої дружини та дітей. Його було взято під варту", — йдеться в повідомленні.

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У матеріалі не вказуються імена учасників подій, однак є ініціали: у чоловіка – O.N., у жінки – Y.N. Діти названі як N та K.

За даними видання Newsroom, підозрюваним може бути ексдепутат Харківської міськради Олексій Навроцький На сайті Харківського національного університету ім. Каразіна він значиться як проректор з науково-педагогічної роботи. Доктор юридичних наук.

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Реакція університету

У Харківському національному університеті ім. Каразіна попросили не спекулювати на сімейній трагедії проректора Олексія Навроцького. Університет опублікував спеціальну заяву на своєму сайті.

Працівники вишу зазначили, що офіційної інформації від правоохоронців Туреччини наразі немає.

"Навроцький 25 березня попросив відпустку без збереження зарплати, пояснюючи це значним погіршенням стану здоров'я. Університетська спільнота вражена шокуючою звісткою", — йдеться у заяві.

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Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
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