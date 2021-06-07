Українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію. Хто і як зможе отримати?

Відразу після щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Як можна буде отримати свідоцтво?
Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після повної вакцинації (коли отримали дві дози). Також в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря.
Це свідоцтво можна буде пред'являти під час перетину державного кордону.
"Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" або "ковіднимі сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", – зазначили в МОЗ.
Яку інформацію міститиме свідоцтво?
Будуть вказані персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латиницею), інформація про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо.). Крім того, свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовами, додатково – українською мовою. Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.
Чим відрізняється "ковідній сертифікат" від свідоцтва:
- міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів або про одужання після COVID-19;
- видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;
- можна буде отримати в паперовій формі в установах охорони здоров'я, а в електронній – через "Дію";
- в планах зробити 2 версії: внутрішній – для використання всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон.
"Ковідний сертифікат" розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС і Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні.
Нагадаємо, в столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer.
Також дивіться, як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу