Українцям хочуть компенсувати "побочку" від вакцинації

Комітет з питань здоров'я нації Верховної Ради розглянув питання прискорення отримання вакцин з міжнародних механізмом СOVAX, зокрема щодо компенсації українцям можливих побічних ефектів у результаті вакцинації.
Про це повідомив голова комітету Михайло Радуцький.
МОЗ вже розробив законопроєкт № 5247, у якому держава бере на себе повну відповідальність за наслідки щеплення.
"На сьогодні в Україні провакциновано майже 72 тисячі громадян. Жодного серйозного ускладнення після щеплення не зафіксовано. Але механізм компенсації – це певна страховка і гарантія, що в будь-якому разі повинні існувати", – зазначив Радуцький.
Водночас у Комітеті пропонують зафіксувати в законі відповідні механізми надання компенсацій у разі виникнення ускладнень і створити спеціальний Фонд.
На думку Радуцького, розуміння, що держава взяла на себе повну відповідальність за результати щеплення, значно збільшить кількість українців, охочих пройти вакцинацію.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я затвердила програму компенсації шкоди здоров'ю, заподіяною вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу – учасниць програми COVAX.
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