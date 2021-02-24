Українцям остаточно дозволили змінювати по батькові за власним бажанням

Українцям з 14 років тепер можна міняти по батькові на власний розсуд. До цього змінити по батькові можна було, тільки якщо батько вже змінив ім'я або ж був виключений із запису про народження дитини. З огляду на те, що з 1 січня в Україні набув чинності закон, що дозволяє подавати заяву про добровільну зміну по батькові, виникала правова колізія. Тепер її усунули.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів, внісши зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені фізичної особи. документ оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, в законі уточнюється, що для зміни імені, прізвища або по батькові з 14 до 16 років українцям знадобиться дозвіл батьків. А ось з 16 років це можна робити самостійно.

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Раніше новини "Сьогодні" також розповідали про найпопулярніші на рідкісні імена українців в 2020 році.

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