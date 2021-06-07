Українцям послабили карантин: що дозволено

Українцям послабили карантин / Фото: Reuters

На фоні падіння темпів захворюваності на COVID-19 Кабмін прийняв постанову №583 від 2 червня, якою пом'якшив карантинні обмеження, покликані стримати коронавірусну хворобу.

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Вже дозволене проведення масових заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) з умовою перебування однієї людини на 4 кв. м площі будівлі, території або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч).

Крім цього, обмеження не застосовують за умови наявності у всіх учасників і організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше, як за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Дозволяється також прийом відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури з наповненістю залів не більше двох третин місць.

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Окрім того, "зелений" рівень епіднебезпеки буде встановлюватися, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – менша як 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген менший за 4%, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – понад 300 і на всій території України нема регіонів із встановленим "червонимо" рівнем епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 6 червня МОЗ оновив зони карантину – в країні стало менше регіонів, які відповідають показникам зеленої зони.

Водночас вранці 5 червня в Україні 15 регіонів відповідали показникам зеленої зони карантину.

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