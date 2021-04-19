Українцям продавали небезпечні ліки: СБУ перекрила контрабанду (фото, відео)

Злочинне угрупування завозило в Україну незареєстровані ліки, продукцію доставляли з Південної Азії

Служба безпеки України заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування суміжних хвороб при COVID-19, а також препарати онкологічної і репродуктивної групи.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відео: СБУ

"Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог", – повідомляють в СБУ.

/ Фото: СБУ

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Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю і здоров'ю населення.

/ Фото: СБУ

Ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної і репродуктивної групи.

Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і ряд безліцензійних аптечних закладів.

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Під час обшуків в Києві і області правоохоронці вилучили наступне:

4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів на загальну суму майже 6,5 млн грн;

66,2 тис. дол. та 65 тис. грн готівкою;

банківські картки, які використовувалися для розрахунку за медичні препарати;

комп'ютерну техніку та інші матеріали з доказами протиправної діяльності.

/ Фото: СБУ

Раніше СБУ розслідує підпільну вакцинацію від COVID-19 підробленою вакциною Pfizer.

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