Українцям продавали небезпечні ліки: СБУ перекрила контрабанду (фото, відео)

Служба безпеки України заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування суміжних хвороб при COVID-19, а також препарати онкологічної і репродуктивної групи.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог", – повідомляють в СБУ.
/ Фото: СБУ
Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю і здоров'ю населення.
/ Фото: СБУ
Ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної і репродуктивної групи.
Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і ряд безліцензійних аптечних закладів.
Читайте також: У США засудили двох українців за контрабанду ліків
Під час обшуків в Києві і області правоохоронці вилучили наступне:
- 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів на загальну суму майже 6,5 млн грн;
- 66,2 тис. дол. та 65 тис. грн готівкою;
- банківські картки, які використовувалися для розрахунку за медичні препарати;
- комп'ютерну техніку та інші матеріали з доказами протиправної діяльності.
/ Фото: СБУ
Раніше СБУ розслідує підпільну вакцинацію від COVID-19 підробленою вакциною Pfizer.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк