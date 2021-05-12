Українцям продають фейкові вакцини Pfizer? Ми перевірили чутки

Журналісти "Сьогодні" звернулися до офіційних джерел і дізналися, чи варто боятися підроблених препаратів від коронавірусу

Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що в Києві злочинне угруповання через інтернет продавало фейкову вакцину від коронавірусу компанії Pfizer.

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Журналісти "Сьогодні" звернулися до офіційних джерел і дізналися, чи варто боятися підроблених COVID-препаратів.

Що сталося?

У Службі безпеки заявили, що злочинці займалися продажем підробленої вакцини від COVID-19 компаній Pfizer / BioNTech. Одну дозу фейкового препарату продавали за 250 доларів.

"Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від компанії Pfizer. Вони займалися шахрайством і не мали ніякого відношення до оригінальної продукції. Зловмисники працювали, насамперед, на клієнтів з РФ та Індії. Задокументовані факти отримання передоплати від клієнтів на тисячі доларів", – повідомили правоохоронці.

Серед підозрюваних – громадяни України, РФ, Нігерії і Сьєрра-Леоне. У спецслужбі зазначають, що вони надавали потенційним клієнтам підроблені гарантійні листи від банків і рахунки для переказу грошей.

Чи варто боятися українцям фейкових вакцин від коронавірусу?

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Ми звернулися до заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Іващенка . За його словами, виключити можливість подібного шахрайства не можна. Однак чиновник наголошує: влада веде пряму роботу з виробниками і повністю контролюють логістику вакцини.

"Компанія Pfizer, AstraZeneca та інші виробники не укладають комерційних контрактів на поставку вакцин. Це означає, що препарати не можуть з'явитися у вільному обігу, крім прямих договорів з урядами країн або поставок в рамках ініціативи COVAX", – розповів він.

За словами Іващенка, якщо якісь компанії говорять про продаж вакцини, значить, препарат був отриманий нелегальним шляхом.

"До нас надходили різні пропозиції від компаній постачати вакцину. Ми від них відразу відмовлялися, оскільки такі компанії або не виконають поставок, або це буде не продукція даних виробників".

Також чиновник зазначив, що у Pfizer дуже жорсткі умови продажу вакцини – виробник контролює весь ланцюг поставок препарату в країну.

"Вакцина прибуває в Україну у спеціальних контейнерах з GPS-трекерами і термодатчиком. Термодатчик контролює належний рівень температури. Коли вакцина прибуває в країну в пункт отримання, то людина, яка відповідає за примання, вимикає даталоггер, перевіряє дотримання температури. Весь трекінг вантажу відбувається онлайн. Тобто сама компанія баче, що товар отриманий, ланцюг доставки закінчений, температурний режим збережений. Логістика повністю контролюється із заводу до точки отримання".

Заступник міністра додав, що сьогодні немає комерційного ринку COVID-вакцин – всі виробники працюють через уряди і прямі контракти. Ймовірно, придбати препарат можна буде тільки в 2022 році.

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