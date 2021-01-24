"Тільки безпечними": якими вакцинами від COVID-19 будуть робити щеплення українцям

Українцям будуть робити щеплення від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад Pfizer.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ми допустимо в Україну точно безпечні вакцини, які мають ефективність. Це будуть вакцини декількох виробників, як вакцини від грипу", – заявив міністр.
За його словами, поки планується використання таких вакцин:
- Sinovac – 700 тисяч доз;
- Pfizer / BioNTech – 210 тисяч доз.
Степанов також зазначив, що в Україну можуть завезти вакцину ще одного виробника, але якого саме, він не уточнив.
"Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір", – сказав він.
Нагадаємо, у ВООЗ пообіцяли, що міжнародний механізм розподілу вакцин від коронавірусної хвороби COVAX запустять уже в лютому. Організація уклала контракт з американсько-німецьким альянсом Pfizer/BioNTech про постачання до 40 млн доз вакцини, а до квітня очікується постачання ще близько 150 млн доз, але вже від AstraZeneca.
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