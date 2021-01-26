Українців вакцинуватимуть у п'ять етапів – хто і коли отримає щеплення

Імунізація населення почнеться вже в лютому

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українців вакцинуватимуть від коронавірусу в п'ять етапів, а до кінця року щеплення отримає половина населення країни.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Хто отримає щеплення?

Кампанію з вакцинації почнуть у лютому. Для цього, найімовірніше, використовуватимуть препарат фірми Pfizer, а перші дози уряд сподівається отримати за ініціативи COVAX.

Імунізацію проводитимуть спеціальні бригади в п'ять етапів:

Медики, люди з будинків для літніх і військові ООС. Соціальні працівники та люди, старші вісімдесяти років. Працівники ДСНС, поліції, СБУ та вчителі. Люди, старші шістдесяти років. Решта українців.

За прогнозами Кабміну, до кінця року щеплення отримає половина населення.

Які препарати використають?

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Найбільш вірогідні кандидати – AstraZeneca, Novavax і Sanofi. Також Україна уклала договір на покупку вакцин Sinovac, проте використовуватимуть тільки препарати з ефективністю вище 70%.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусу.

Ми також повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов обіцяє, що українцям робитимуть щеплення від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад, Pfizer і Sinovac.

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