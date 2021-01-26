Українців вакцинуватимуть у п'ять етапів – хто і коли отримає щеплення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українців вакцинуватимуть від коронавірусу в п'ять етапів, а до кінця року щеплення отримає половина населення країни.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
Хто отримає щеплення?
Кампанію з вакцинації почнуть у лютому. Для цього, найімовірніше, використовуватимуть препарат фірми Pfizer, а перші дози уряд сподівається отримати за ініціативи COVAX.
Імунізацію проводитимуть спеціальні бригади в п'ять етапів:
- Медики, люди з будинків для літніх і військові ООС.
- Соціальні працівники та люди, старші вісімдесяти років.
- Працівники ДСНС, поліції, СБУ та вчителі.
- Люди, старші шістдесяти років.
- Решта українців.
За прогнозами Кабміну, до кінця року щеплення отримає половина населення.
Які препарати використають?
Найбільш вірогідні кандидати – AstraZeneca, Novavax і Sanofi. Також Україна уклала договір на покупку вакцин Sinovac, проте використовуватимуть тільки препарати з ефективністю вище 70%.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусу.
Ми також повідомляли, що глава МОЗ Максим Степанов обіцяє, що українцям робитимуть щеплення від COVID-19 тільки безпечними і ефективними вакцинами, наприклад, Pfizer і Sinovac.
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