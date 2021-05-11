Українців з електронної черги хочуть вакцинувати, але у певні дні

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З огляду на повільні темпи вакцинації в Україні президент Володимир Зеленський підтримав ідею почати робити щеплення людям з електронної черги.
Про це йшлося на селекторній нараді, передає пресслужба ОПУ.
Президент з членами уряду обговорив вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія". Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова із впровадженню окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. На сьогоднішній день в електронній черзі 532 тисячі охочих вакцинуватися.
Глава держави також виступив за стратегічне партнерство з виробниками вакцин.
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"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", – зазначив він.
Зеленський особливо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво в країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде прийнято рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.
Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна отримає більше 40 млн доз вакцин у цьому році.
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