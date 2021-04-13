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Українців починають вакцинувати новим препаратом

13 квітня, 09:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Китайська вакцина вже пройшла всі перевірки і готова до використання

Сьогодні в Україні починають застосовувати китайську вакцину CoronaVac. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вона абсолютно безпечна. Про це він сказав на брифінгу.

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За його словами, препарат пройшов всі перевірки.

"Від сьогодні починаємо процес щеплень саме цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис. доз. Всього нами було законтрактовано 19 млн доз й інші 1,7 млн доз будуть поставлені найближчим часом (протягом квітня-травня)", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що CoronaVac абсолютно безпечна вакцина, яка виготовлена за спеціальною технологією.

"Це вакцини, які являють собою "вбитий вірус". Це досить відома технологія, яка використовується для виготовлення вакцин протягом десятків років і довела свою ефективність і безпеку", – підкреслив голова МОЗ.

Читайте детальніше, що відомо про вакцину CoronaVac, яку вже використовують у 28 країнах.

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вакцинація вакцина Максим Степанов CoronaVac

Джерело: Сьогодні

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