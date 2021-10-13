Українців почнуть вакцинувати без лікарів: хто робитиме щеплення

У МОЗ наголошують, що лише переймають світовий досвід, а українцям не треба боятися нововведень

В Україні вакцинувати зможуть не тільки лікарі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть дозволити робити щеплення без участі лікаря. Зміни, які запропонувало Міністерство охорони здоров'я, перебувають на громадському обговоренні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Хто зможе робити щеплення?

Вакцинувати українців зможуть медсестри та медбрати, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра.

У МОЗ наголошують, що таке рішення стане особливо актуальним в період пандемії COVID-19 та підйому інших гострих респіраторних інфекцій, зокрема грипу, коли завантаженість медичного персоналу дуже висока.

У пацієнтів буде право вибору – погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря чи звернутися на консультацію до лікаря перед вакцинацією. Окрім того, визначено перелік станів та ситуацій, за яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

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Світовий досвід

Здійснення щеплень молодшим медичним персоналом без участі лікаря є стандартною медичною практикою в багатьох країнах світу.

Так, у США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі та інших країнах право здійснювати вакцинацію мають не тільки медичні сестри та брати, але й фармацевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень залучають студентів-медиків.

COVID-вакцинація обов'язкова?

Наразі в Україні посилюють список обмежень для невакцинованих людей. Так, з 21 жовтня їх не будуть пускати в громадський транспорт міжобласного сполучення – літаки, поїзди та автобуси.

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Крім того, у МОЗ сьогодні оголосили, що всі педагоги мають зробити щеплення від коронавірусу до листопада. В іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Наразі в Україні обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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