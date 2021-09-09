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СЬОГОДНІ Новини України

Українців поділять на зелених і жовтих. Що потрібно знати про внутрішній сертифікаті вакцинації

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
9 вересня, 18:32
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Головна різниця між сертифікатами – це строк дії
В Україні з'являться COVID-сертифікати в двох кольорах. Колаж: "Сьогодні"
В Україні з'являться COVID-сертифікати в двох кольорах. Колаж: "Сьогодні"

МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID-19. Перший буде доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, а другий – буде видаватися після першої дози.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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  • Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID-19, тобто людина повністю вакцинована. Термін дії 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.
  • Жовтий сертифікат – після першої дози щеплення. Людина може користуватися тими ж послугами, що і при зеленому сертифікаті. Відвідувати, наприклад, громадські заклади харчування або спортивний заклад, але строк дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів.

Кузін зазначив, що головна різниця між сертифікатами – строк дії. При наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифікатів будуть надаватися привілеї під час посилення карантину, наприклад, на вільне відвідування спортзалів і ресторанів.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:

  • прізвище, ім'я власника українською мовою;
  • дату народження власника;
  • унікальний номер сертифіката;
  • кінцеву дату терміну дії сертифіката;
  • дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
  • інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або про тестування на COVID-19.
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Первые фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук
Первые фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Скільки діє COVID-сертифікат

Документ слід буде міняти раз на пів року – це стосується і внутрішнього, і міжнародного сертифікату.

"Внутрішній сертифікат поки видається на пів року. Через пів року треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Отже, і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", – сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Перші фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук
Перші фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Нагадаємо, що український журналіст перебуваючи на території Франції, перевірив, чи працює міжнародний сертифікат в додатку "Дія".

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Також нагадаємо, що в Італії чоловікові виписали великий штраф за обід в піцерії без COVID-паспорта.

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