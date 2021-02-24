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Українців попереджають про ожеледицю на дорогах

24 лютого, 08:38

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Погіршення погодних умов створює небезпеку для водіїв

Рятувальники попереджають про зміни погоди в Україні. Зокрема, сьогодні, 24 лютого, очікується подальше погіршення погодних умов.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, у всіх областях, крім південних, на дорогах очікується ожеледиця (перший рівень небезпеки – жовтий).

Раніше ми повідомляли, що до України повертається 20-градусний мороз. Найближчими днями на заході буде весняна погода, а на іншому кінці країни – лютий холод.

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Ідіть і зробіть щеплення, і не говорите "зі мною цього не станеться" (рос.)

Також нагадаємо, чи можна отримати компенсацію за нерозчищені тротуари. Лікарі кажуть: половина з усіх пошкоджень – саме вуличні. Цієї зими дві людини вбилися на слизьких тротуарах, більше ніж тисяча отримали переломи та забої.

Крім того, професійний каскадер Олександр Гузенко розповів, як правильно падати під час ожеледиці.

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погода регіони ожеледиця дороги рятувальники водії Украина ДСНС
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