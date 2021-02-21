Українців попереджають про небезпеку в горах

У неділю, 21 лютого, в Карпатах прогнозують небезпеку сходження лавин.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з снігопадами 21 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Так, в горах оголошено третій рівень небезпеки.

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Раніше ми повідомляли, щодовгоочікуване потепління в Україніпротримається трохи довше, ніж прогнозувалося. Плюсова температура в багатьох областях спостерігатиметься як мінімум до четверга, 25 лютого. І хоча на сході України похолодає 24 лютого, 25 лютого погода знову почне поліпшуватися.

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Також ми дізнавалися, якою буде погода в Україні до кінця 2021 року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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