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Українців закликали готуватися до побічних реакцій на вакцини

1 лютого, 17:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На країну чекає "безпрецедентна кампанія імунопрофілактики"

З огляду на високий рівень антивакцинних настроїв в Україні, чиновники та члени уряду готові своїм прикладом спонукати громадян робити щеплення від коронавірусної хвороби.

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Про це в інтерв'ю Новому Времени заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Показово вакцинувати медичних працівників, власним прикладом показувати", – відповів Ляшко на запитання, як планується підвищити суспільну довіру до кампанії вакцинації.

Крім того, буде відкрито комунікаційний центр, який поширюватиме комунікаційні меседжі і проєкти комунікаційних кампаній. Ляшко розраховує, що і ЗМІ допоможуть в поширенні цих меседжів.

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Водночас, з огляду на кількість смертей серед людей похилого віку, які вже вакцинувалисяза кордоном, Віктор Ляшко припустив, що подібні інциденти чекають і Україну.

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"Будуть несприятливі події після імунізації. До них треба бути готовими. До кожного лікарського засобу в інструкції прописані побічні реакції. Ми будемо роз'яснювати і показувати", – пообіцяв головний санлікар країни, назвавши майбутню вакцинацію населення "безпрецедентною кампанією з імунопрофілактики".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації передбачає надання безплатних послуг всім українцям, а першими щеплення отримають вразливі категорії населення.

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вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко
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