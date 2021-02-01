Українців закликали готуватися до побічних реакцій на вакцини

З огляду на високий рівень антивакцинних настроїв в Україні, чиновники та члени уряду готові своїм прикладом спонукати громадян робити щеплення від коронавірусної хвороби.

Реклама

Про це в інтерв'ю Новому Времени заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Показово вакцинувати медичних працівників, власним прикладом показувати", – відповів Ляшко на запитання, як планується підвищити суспільну довіру до кампанії вакцинації.

Крім того, буде відкрито комунікаційний центр, який поширюватиме комунікаційні меседжі і проєкти комунікаційних кампаній. Ляшко розраховує, що і ЗМІ допоможуть в поширенні цих меседжів.

В тренді Снігопади та штормовий вітер: прогноз погоди на перший день лютого

Водночас, з огляду на кількість смертей серед людей похилого віку, які вже вакцинувалисяза кордоном, Віктор Ляшко припустив, що подібні інциденти чекають і Україну.

Реклама

"Будуть несприятливі події після імунізації. До них треба бути готовими. До кожного лікарського засобу в інструкції прописані побічні реакції. Ми будемо роз'яснювати і показувати", – пообіцяв головний санлікар країни, назвавши майбутню вакцинацію населення "безпрецедентною кампанією з імунопрофілактики".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації передбачає надання безплатних послуг всім українцям, а першими щеплення отримають вразливі категорії населення.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама