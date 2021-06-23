Небезпечна мутація коронавірусу поширюється: до 4-х країн краще не їздити

Українців просять найближчим часом не їздити до Росії та ще трьох країн через поширення небезпечної мутації коронавірусу.
З таким закликом 23 червня звернулося Міністерство закордонних справ.
Йдеться про індійський штам – так званий "Дельта", через який останнім часом в РФ різко зросла кількість нових випадків COVID-19.
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Загалом дипломати "наполегливо рекомендують" громадянам України не їздити до повної стабілізації епідемічної ситуації до:
- Індії;
- Великої Британії;
- Португалії;
- Росії.
А тим, хто вже опинився в цих країнах зараз, варто дотримуватися кількох правил:
- чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій місцевої влади;
- невідкладно звертатися до медустанов у разі появи симптомів респіраторного захворювання;
- бути готовими до додаткового карантину після прибуття до України.
Як уже повідомлялося, в Україні почалася підготовка до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим на кордоні повернуть обов'язкове ПЛР-тестування і посилять контроль за карантином.
Тим часом у фармкомпанії AstraZeneca стверджують, що їхня вакцина на 90% ефективна проти цієї мутації коронавірусу.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує