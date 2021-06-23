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Небезпечна мутація коронавірусу поширюється: до 4-х країн краще не їздити

23 червня 2021 16:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

МЗС звернулося до громадян із закликом тимчасово відмовитися від подорожей до країн, де особливо сильно поширилася небезпечна мутація

Українців просять найближчим часом не їздити до Росії та ще трьох країн через поширення небезпечної мутації коронавірусу.

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З таким закликом 23 червня звернулося Міністерство закордонних справ.

Йдеться про індійський штам – так званий "Дельта", через який останнім часом в РФ різко зросла кількість нових випадків COVID-19.

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Загалом дипломати "наполегливо рекомендують" громадянам України не їздити до повної стабілізації епідемічної ситуації до:

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  • Індії;
  • Великої Британії;
  • Португалії;
  • Росії.
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А тим, хто вже опинився в цих країнах зараз, варто дотримуватися кількох правил:

  • чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій місцевої влади;
  • невідкладно звертатися до медустанов у разі появи симптомів респіраторного захворювання;
  • бути готовими до додаткового карантину після прибуття до України.

Як уже повідомлялося, в Україні почалася підготовка до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим на кордоні повернуть обов'язкове ПЛР-тестування і посилять контроль за карантином.

Тим часом у фармкомпанії AstraZeneca стверджують, що їхня вакцина на 90% ефективна проти цієї мутації коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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