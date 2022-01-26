Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Новини України

Українців із COVID-19 лікуватимуть "Молнупіравіром". Все, що потрібно знати про препарат

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 14:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Таблетки "Молнупіравір" були спочатку розроблені як засіб проти грипу
У країні скоро використовуватимуть таблетки від коронавірусу "Молнупіравір"
У країні скоро використовуватимуть таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з'являться таблетки від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір".

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про таблетки.

Реклама

Що таке "Молнупіравір"?

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат – це таблетки, тому немає особливих вимог до зберігання і його зручно приймати.

Спочатку пігулки були розроблені як засіб проти грипу, але клінічні випробування показали, що ліки знижують ризик госпіталізації та смерті при коронавірусі.

Для кого призначено препарат?

"Молнупіравір" насамперед призначатимуть пацієнтам, які мають хоча б один із таких факторів ризику:

Реклама
  • зайва вага;
  • вік понад 60 років;
  • цукровий діабет;
  • хвороби серця.

Коли буде в Україні?

"Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали переговори щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір", – зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Наразі МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом.

Хто виробник?

"Молнупіравір" – розробка американської фармацевтичної корпорації Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics.

Реклама

Чи ефективний препарат?

У дослідженнях "Молнупіравіру" брали участь 775 пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Їхні результати виявилися такими:

  • було госпіталізовано 7,3% учасників дослідження, які отримали ліки;
  • при цьому з тих, хто отримав плацебо (таблетку-пустушку), у лікарні опинилися 14,1% пацієнтів;
  • у групі пацієнтів, які отримали "Молнупіравір", ніхто не помер, проте від наслідків коронавірусу пізніше померли вісім пацієнтів, яким дали плацебо.

У листопаді 2021 року сам виробник визнав, що таблетки не настільки ефективні, як сподівалися спочатку. Але на початку січня виробник Merck заявляв, що їхній препарат ефективний і для лікування захворювання, викликаного новим штамом омікрон.

Які країни ще схвалили ліки?

Британська влада вперше у світі схвалила до застосування таблетку, призначену для боротьби з наслідками коронавірусу.

Крім цього, США та ЄС також зареєстрували цей препарат для використання.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Києві знесли будівлю університету на Брюллова – репортаж (фото, відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Викликів не надходило". Що говорять у поліції про знесення будівлі університету у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна В Україні зареєстрували новий препарат від COVID-19 – для кого і як працює Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

132 906

захворіло за тиждень в Україні

+108%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти