Українців дедалі менше. Як зміниться населення країни до 2050 року

Україна – одна зі світових лідерів за темпами скорочення населення. Організація Об'єднаних Націй прогнозує, що до 2050 року в країні залишиться близько 35 млн. жителів.
Про це йдеться у доповіді організації.
"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, і, ймовірно, зменшиться до 35 млн до 2050 року" , – йдеться у документі.
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Основні причини скорочення населення
В ООН назвали основні з них:
- низький коефіцієнт народжуваності,
- високий рівень смертності,
- постійне зростання масштабів зовнішньої міграції.
"Старіюча" Україна
Населення України є одним із тих, які найшвидше старіють у Європі, зокрема, більш ніж п'ята частина населення віком від 60 років. Через це витрати країни на охорону здоров'я та пенсії зростають, що навантажують державний бюджет.
Водночас в ООН пояснюють, що саме собою скорочення населення не є проблемою, але важливі рівень і якість життя людей. Тому українська влада має забезпечувати розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціальний захист людей – через політично та фінансово стабільну систему.
Населення України 2021
За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилося на 245,9 тисяч людей.
Загалом в Україні, станом на 1 вересня, мешкало понад 41,3 мільйона людей.
Раніше ми писали:
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знає кількість населення Києва у 2021 році. Він розповів, що дані отримує щодня, вони виходять із мобільних телефонів.
- В Україні з початку 2021 року на 282 470 українців скоротилося населення, цього вплинули показники смертності і народжуваності.