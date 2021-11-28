Українців дедалі менше. Як зміниться населення країни до 2050 року

Населення України скорочується одним із найшвидших темпів у світі

ООН прогнозує значне скорочення населення України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна – одна зі світових лідерів за темпами скорочення населення. Організація Об'єднаних Націй прогнозує, що до 2050 року в країні залишиться близько 35 млн. жителів.

Про це йдеться у доповіді організації.

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"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, і, ймовірно, зменшиться до 35 млн до 2050 року" , – йдеться у документі.

Основні причини скорочення населення

В ООН назвали основні з них:

низький коефіцієнт народжуваності,

високий рівень смертності,

постійне зростання масштабів зовнішньої міграції.

"Старіюча" Україна

Населення України є одним із тих, які найшвидше старіють у Європі, зокрема, більш ніж п'ята частина населення віком від 60 років. Через це витрати країни на охорону здоров'я та пенсії зростають, що навантажують державний бюджет.

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Водночас в ООН пояснюють, що саме собою скорочення населення не є проблемою, але важливі рівень і якість життя людей. Тому українська влада має забезпечувати розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціальний захист людей – через політично та фінансово стабільну систему.

Населення України 2021

За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилося на 245,9 тисяч людей.

Загалом в Україні, станом на 1 вересня, мешкало понад 41,3 мільйона людей.

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