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На українців чекає "пекельна" погода: де в середу припече до +35

22 червня 2021 13:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях пройдуть дощі з грозами і стане трохи свіжіше

Сьогоднішні дощі з грозами зачеплять деякі області країни і завтра. Але в більшості регіонів буде суха і спекотна погода, подекуди доходитиме до +35 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

23 червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів (вся спека із Західної Європи пішла до нас).

На півдні і заході України завтра є ймовірність локальних дощів з грозами. Однак на більшій частині території країни без опадів.

Синоптик не виключає при такій синоптичній ситуації пилові бурі.

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У Києві очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.

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"Така спека триватиме до кінця тижня, і вже в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів", – підкреслила Діденко.

В Укргідрометцентрі зазначають, що найспекотніше буде у північних і центральних областях, а на сході синоптики обіцяють навіть до +36.

Тим часом Україна продовжує протистояти негоді. Незважаючи на спеку, сухо було не скрізь: Буковину і південь мало не змило, а у Криму справжній потоп.

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