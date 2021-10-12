Українців чекає гарна погода: синоптики озвучили прогноз на Покрову

14 жовтня, в четвер, у православній церкві відзначається неперехідне велике свято Покрова Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії.
У народі це одне з найбільш шанованих свят. А для українців воно має особливе значення, тому що йому приурочені День українського козацтва, а також День захисників і захисниць України, який є державним святом і вихідним днем.
Великої кількості традицій і обрядів дотримувалися в це свято. А деякі збереглися і до наших днів. Також на 14 жовтня люди уважно спостерігали за природою і за прикметами робили прогноз, якою буде осінь і майбутня зима.
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Погода на Покрову, 14 жовтня 2021
З 14 жовтня в Україну прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена. На зміну циклону прийде антициклон. По всій території України погода буде без істотних опадів.
На заході України температура вдень коливатиметься від +8 до +12 градусів, вночі – від +1 до +4. На сході синоптики вдень прогнозують 9-15 градусів тепла, а вночі – 5-9 градусів тепла.
У північних регіонах стовпчики термометрів вдень досягатимуть 9-11 градусів тепла, а вночі в межах 3-7 градусів тепла. На півдні денна температура становитиме 13-16 градусів тепла, нічна – 5-11 градусів тепла.
У Києві денна температура очікується +10...+12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.
Прикмети на свято Покрови 14 жовтня
- Одна з головних народних прикмет свідчить: чим більше снігу буде на Покрову, тим більше весіль зіграють в цьому році.
- За народними спостереженнями: який Покров — така й зима.
- Звідки в день Покрови дме вітер, з тієї сторони прийдуть перші морози.
- Якщо на Покрову відлітають журавлі, зима буде ранньою і холодною.
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