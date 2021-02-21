На українців чекає теплий понеділок: синоптик уточнила прогноз

Не всім пощастить з приємною погодою – в деяких областях буде мокрий сніг

Потепління в Україніще більше посилиться з початку наступного тижня. У понеділок очікується до 10 градусів тепла. При цьому жителям деяких областей не пощастить з мокрим снігом.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей України 22 лютого протягом дня очікується 2-6 градусів тепла, на півдні та заході – 5-9 вище нуля.

Вночі ще буде невеликий морозець, тому дороги і тротуари обмерзнуть.

Мокрий сніг та дощ завтра найбільш вірогідні у східних областях, ще може зачепити Сумську, Полтавську, Запорізьку області та Дніпро з районами.

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На решті території України без істотних опадів, тільки через теплу і сиру погоду можуть з'явитися тумани.

Фото: pixabay

У Києві понеділок обіцяє бути теплим, максимально до 2-4 градусів вище нуля, без опадів. Слизько і мокро одночасно.

На тижні, 23-24 лютого, очікується короткочасне похолодання на Лівобережній Україні, потім знову повернеться потепління.

Діденко попередила, що потепління після морозів досить небезпечна штука – починається ожеледиця, зсуви льоду і снігу, лавинна небезпека в горах, бурульки на дахах.

Тим часом народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

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До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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