На українців чекають теплі дощі: якою буде погода на вихідних

На один день до України несподівано увірветься похолодання. Синоптики розповіли, де і коли впаде температура

/ Фото: Сьогодні

Найближчими днями справжнього літа чекати не варто. На вулиці буде комфортна тепла погода, але без спеки, і в усіх областях продовжать лити дощі з грозами.

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Про це свідчать дані карт Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 11 червня, синоптики обіцяють мокру погоду у всіх регіонах, температура повітря буде дуже приємною – 22-25 градусів вдень і 12-15 вночі.

У суботу, 12 червня, або сидимо вдома, або не забуваємо парасолі – знову всюди теплі дощі. Температура повітря ті ж 22-25 градусів.

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У неділю, 13 червня, на заході, у Київській і Житомирській областях похолоднішає до 16-17 градусів. На півдні і сході до +24.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.