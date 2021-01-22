Українців чекають теплі вихідні: синоптик порадувала прогнозом погоди

В Україну серед зими прийшла весна, особливо пощастить жителям півдня

В Україні вже настало весняне тепло. На вихідних очікується плюсова температура і майже без опадів, за винятком деяких західних областей.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Температура

У суботу та неділю в Україні вдень температура повітря очікується 3-7 градусів тепла, на півдні та заході – 6-12.

Навіть вночі морози малоймовірні, хіба що десь на півночі країни 1-3 нижче нуля.

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Однак відносно теплу погоду зіпсує поривчастий вітер – через нього погода будет відчуватися дещо холоднішою.

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23 січня ніяких серйозних опадів в більшості областей України не передбачається, хіба що в Карпатах і на Закарпатті – мокрий сніг і дощ.

А ось в неділю атмосферний фронт принесе дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Лише у східних областях буде суха погода.

Попередження для любителів зимового відпочинку в горах

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У Карпатах 24-25 січня можливі сильні опади, потепління буде сприяти сходженню лавин, тому варто уникати походів у гори.

Як повідомляли новини "Сьогодні", директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповідав, що на початку лютого місцями може доходити до +15.

Відео: Сьогодні

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