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Українці найбільше довіряють президенту, волонтерам і армії – дослідження

21 травня, 22:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Компанія Gradus Research провела соціологічне дослідження онлайн-методом, президент – лідер довіри

Українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському, волонтерам та армії. Такими є результати дослідження соціологічної компанії Gradus Research.

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Його провели онлайн – методом самозаполнения анкети в мобільному додатку. Люди також вказали, що довіряють лікарям і церкви більше, ніж судам і Верховній Раді.

Кому Ви довіряєте найбільше?

  • президент – 14,1%;
  • волонтерські організації – 14,0%;
  • ЗСУ – 9,2%;
  • лікарі – 5,7%;
  • церква – 3,4%;
  • уряд – 2,0%;
  • суди – 1,0%;
  • Верховна Рада України – 0,3%.

Дослідження проводилося соціологічною компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення дослідження: 20 мая 2021 з 21:00 по 22:45. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Серед іншого, українці висловилися і за прес-конференцію президента Володимира Зеленського.

Переважна більшість – понад 33% – почули відповіді на всі питання, які їх цікавили. У той же час є велика частка тих, кому озвученої президентом інформації виявилося недостатньо.

Чи почули Ви на прес-конференції Володимира Зеленського відповіді на ті питання, які Вас цікавили?

  • скоріше повністю почув (а) – 33,1%;
  • скоріше почув (а) – 26,9%;
  • повністю почув (а) – 6,1%;
  • скоріше не почув (а) – 28,6%;
  • взагалі не почув (а) – 25,8%.

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Дослідження проводилося соціологічною компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення дослідження: 20 мая 2021 з 21:00 по 22:45. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Майже кожен другий слухав президента з позитивними емоціями. Але було чимало й тих, хто дивився прес-конференцію з негативними. Інтерес до відповідей Зеленського відчув майже кожен четвертий глядач.

З надією його слухали більше 22%, з оптимізмом – майже кожен шостий. У той же час відчуття байдужості і спокою соціологи зафіксували майже у 20% опитаних.

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Більш докладно про спілкування президента з журналістами читайте в матеріалі Коротко і по справі. Ключові заяви Зеленського на великій прес-конференції.

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