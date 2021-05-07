"Українці дикуни, ганьба" – дочка київської судді потрапила в скандал через Басту

У соцмережах з'явилося відео, на якому дочка судді захищає російського репера і закликає змиритися з втратою Криму

Дочка судді Печерського суду Христини Константинової Анастасія оприлюднила скандальне відео, в якому назвала українців дикунами і закликала змиритися з окупацією Росією Криму. Приводом для відеозвернення став скандал з приїздом до Києва одного з її улюблених виконавців російського репера Басти.

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Про це в Facebook написав координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

Як відомо, російський репер числиться в базі сайту "Миротворець" і раніше йому був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

"Наше бидло українське, вгамуєтеся. Те, що він виступав у Криму, це нічого не означає ... він (Крим) уже не наш. Змиріться з цим ... Просто дикуни, у мене немає слів ", – так Анастасія прокоментувала невдоволення української громадськості тим, що російський виконавець відвідав нашу столицю.

Відеозвернення Анастасія записала перед тим, як "піти на пляж".

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Раніше Баста прокоментував свій візит до Києва .