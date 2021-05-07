Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

"Українці дикуни, ганьба" – дочка київської судді потрапила в скандал через Басту

7 травня, 17:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

У соцмережах з'явилося відео, на якому дочка судді захищає російського репера і закликає змиритися з втратою Криму

Дочка судді Печерського суду Христини Константинової Анастасія оприлюднила скандальне відео, в якому назвала українців дикунами і закликала змиритися з окупацією Росією Криму. Приводом для відеозвернення став скандал з приїздом до Києва одного з її улюблених виконавців російського репера Басти.

Реклама

Про це в Facebook написав координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

Як відомо, російський репер числиться в базі сайту "Миротворець" і раніше йому був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

"Наше бидло українське, вгамуєтеся. Те, що він виступав у Криму, це нічого не означає ... він (Крим) уже не наш. Змиріться з цим ... Просто дикуни, у мене немає слів ", – так Анастасія прокоментувала невдоволення української громадськості тим, що російський виконавець відвідав нашу столицю.

В тренді
В Україні скоро зникне "червона зона" карантину – Ляшко

Відеозвернення Анастасія записала перед тим, як "піти на пляж".

Реклама

Раніше Баста прокоментував свій візит до Києва .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Карантин в Україні – які регіони ввели обмеження і що там заборонено (оновлено)
Карантин в Україні – які регіони ввели обмеження і що там заборонено (оновлено)Україна
До України йдуть похолодання і дощі: коли
До України йдуть похолодання і дощі: коли "посвіжішає"Україна
Спочатку грози, а потім до +27: коли до України прийде спека
Спочатку грози, а потім до +27: коли до України прийде спекаУкраїна
Ціни на бензин підскочили: скільки коштує А-95 і в чому причина подорожчання
Ціни на бензин підскочили: скільки коштує А-95 і в чому причина подорожчанняАвто
Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонника
Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонникаОдеса
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти