Українці голими руками віджали у російських військових ЗРК

Фермери забрали у російських окупантів військову техніку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
"Українці продовжують відбирати техніку у окупантів. Цього разу доблесні фермери забрали ЗРК Тор-М2", – написав він і опублікував відео.
Трофеї українських військових та українців
Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек". Це важка вогнеметна система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.
У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові покидали техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька.
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Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку.
На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки.
У Сумській області протягом доби знищено відразу близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося у Лебединському районі.
Вторгнення в Україну. День 7-й
- Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За півгодини вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинуло четверо, ще дев'ятеро людей було поранено.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.