Українці голими руками віджали у російських військових ЗРК

Радник голови МВС повідомив про новий трофей

Військові РФ втрачають техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Фермери забрали у російських окупантів військову техніку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

"Українці продовжують відбирати техніку у окупантів. Цього разу доблесні фермери забрали ЗРК Тор-М2", – написав він і опублікував відео.

Трофеї українських військових та українців

Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек". Це важка вогнеметна система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.

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У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові покидали техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька.

Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку.

На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки.

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У Сумській області протягом доби знищено відразу близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося у Лебединському районі.

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