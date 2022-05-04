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Українці хочуть позбавитися пам'ятників СРСР та вулиць з російськими назвами – опитування

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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4 травня, 19:46
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Наші громадяни не хочуть більше чути про російський світ
Після початку війни багато пам'ятників вже знесли / Колаж "Сьогодні"
Після початку війни багато пам'ятників вже знесли / Колаж "Сьогодні"

Ще одним наслідком вторгнення Росії в Україну стало негативне ставлення до радянських та російських символів, зокрема до так званої "георгіївської стрічки" та пам'ятників періоду СРСР.

Про це свідчить нове опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Ворожі символи

Усі військові символи Росії викликають у громадян України абсолютну ненависть. Абсолютна більшість (76%) опитаних підтримали заборону використання символів "Z" та "V", які наносять на свою техніку російські окупанти. 74% згодні з забороною "георгіївської" стрічки в Україні. Соціологи зазначають, що за 5 останніх років підтримка такої ініціативи зросла з 45 до 74%.

Рейтинг диктаторів

Поступово погіршувалося і ставлення українців до радянських лідерів, а після вторгнення Росії до нашої країни з рейтингами цих диктаторів стало зовсім погано. За останні 5-8 років ставлення до голови Ради народних комісарів СРСР Леніна погіршилося вдвічі, до диктатора Сталіна – утричі.

Проте на сьогодні в Україні проживає 13% симпатиків Леніна та 7% – Сталіна.

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Все російське гидко

Понад 65% опитаних підтримують перейменування вулиць у населених пунктах України, які містять російські або радянські назви.

Ще більше українців (71%) виступають за демонтаж пам'ятників, пов'язаних з Росією.

62% – за заборону на радіо та телебаченні музичної продукції з Росії.

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Наші громадяни готові поки що залишити лише пам'ятники, пов'язані з історією Другої світової війни. Тут відносна більшість виступає проти них (40%). Підтримують ініціативу щодо зносу таких монументів на сьогодні лише 19% українців. Набагато більше (36%) ставляться до цієї ідеї нейтрально.

Обстановка

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Гелікоптери
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Танки
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ББМ 2610
ББМ
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Артилерія
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