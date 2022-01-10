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Українці можуть анулювати фейковий COVID-сертифікат – інструкція

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 17:20
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Національній поліції повідомлять про те, що у вас підроблений документ
В Україні можна анулювати підроблений сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні можна анулювати підроблений сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці можуть анулювати сертифікат про вакцинацію, якщо він підроблений. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку України Марія Карчевич, передає Інформатор.

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Як анулювати сертифікат?

Як стало відомо, сімейний лікар може анулювати фейковий сертифікат, а потім випише направлення на реальну вакцинацію. Для цього необхідно:

  • Звернутися до сімейного лікаря
  • Потім лікар інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ
  • Після цього лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров'я дозволяють і внести дані в систему охорони здоров'я

В Україні скоротять строк дії "зелених" COVID-сертифікатів

В Україні скоротять строк дії "зелених" COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Отже, вони діятимуть лише дев'ять місяців, а не 12, як зараз. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За словами Карчевич, за ці зміни парламент може проголосувати вже в перші дні своєї роботи у 2022 році.

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Зменшуючи строк дії документів про вакцинацію, Україна орієнтується на таку саму практику країн ЄС.

"Ми готуємо таке саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", – сказала вона.

Як це вплине на вакцинованих людей?

Карчевич раніше заявляла, що для людей, які з цим сертифікатом поїдуть до країн ЄС, він буде дійсним, але у межах встановленого цими країнами терміну придатності.

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Вона додала, що якщо у людини строк дії COVID-сертифіката після другої дози буде більше 270 днів, то вона може перетнути кордони ЄС у межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.

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