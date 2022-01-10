Українці можуть анулювати фейковий COVID-сертифікат – інструкція

Національній поліції повідомлять про те, що у вас підроблений документ

В Україні можна анулювати підроблений сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці можуть анулювати сертифікат про вакцинацію, якщо він підроблений. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку України Марія Карчевич, передає Інформатор.

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Як анулювати сертифікат?

Як стало відомо, сімейний лікар може анулювати фейковий сертифікат, а потім випише направлення на реальну вакцинацію. Для цього необхідно:

Звернутися до сімейного лікаря

Потім лікар інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ

Після цього лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров'я дозволяють і внести дані в систему охорони здоров'я

В Україні скоротять строк дії "зелених" COVID-сертифікатів

В Україні скоротять строк дії "зелених" COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Отже, вони діятимуть лише дев'ять місяців, а не 12, як зараз. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За словами Карчевич, за ці зміни парламент може проголосувати вже в перші дні своєї роботи у 2022 році.