Українці можуть поїхати майже у всі країни Європи, але є умови – список

Кожна країна самостійно визначає список необхідних документів для перетину своїх кордонів

Українці можуть полетіти майже всі країни Європи, але на певних умовах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" через складну ситуацію з COVID-19. Однак попри це багато країн Європи не забороняють в'їзд для українців.

Про це свідчать дані на сайті МЗС.

Реклама

Перед плануванням подорожей необхідно ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни. Серед них є вимога надати при в'їзді, окрім стандартних документів, COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.

Умови в'їзду в країни Європи

Заборонено

Білорусь,

Болгарія,

Мальта,

Сан-Марино.

Вакцинація

Реклама

Естонія,

Латвія,

Литва,

Данія,

Німеччина,

Чехія,

Словаччина,

Бельгія,

Франція,

Іспанія.

Вакцинація + тест або сертифікат про одужання

Ісландія

Вакцинація або тест

Португалія,

Словенія,

Сербія,

Чорногорія,

Швеція.

Вакцинація або тест + самоізоляція

Реклама

Норвегія

Фінляндія,

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція

Австрія,

Румунія,

Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

Швейцарія,

Ліхтенштейн,

Хорватія,

Боснія і Герцеговина,

Молдова,

Албанія,

Північна Македонія,

Туреччина.

Вакцинація + тест або тест +самоізоляція

Велика Британія,

Італія.

Тест після приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест

Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

Грузія,

Кіпр.

Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест

Ірландія.

Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Голова МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

Раніше ми писали: