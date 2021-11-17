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Українці можуть поїхати майже у всі країни Європи, але є умови – список

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 листопада, 14:51
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Кожна країна самостійно визначає список необхідних документів для перетину своїх кордонів
Українці можуть полетіти майже всі країни Європи, але на певних умовах.
Українці можуть полетіти майже всі країни Європи, але на певних умовах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" через складну ситуацію з COVID-19. Однак попри це багато країн Європи не забороняють в'їзд для українців.

Про це свідчать дані на сайті МЗС.

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Перед плануванням подорожей необхідно ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни. Серед них є вимога надати при в'їзді, окрім стандартних документів, COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.

Умови в'їзду в країни Європи

Заборонено

  • Білорусь,
  • Болгарія,
  • Мальта,
  • Сан-Марино.

Вакцинація

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  • Естонія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Данія,
  • Німеччина,
  • Чехія,
  • Словаччина,
  • Бельгія,
  • Франція,
  • Іспанія.

Вакцинація + тест або сертифікат про одужання

  • Ісландія

Вакцинація або тест

  • Португалія,
  • Словенія,
  • Сербія,
  • Чорногорія,
  • Швеція.

Вакцинація або тест + самоізоляція

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  • Норвегія
  • Фінляндія,

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція

  • Австрія,
  • Румунія,
  • Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

  • Швейцарія,
  • Ліхтенштейн,
  • Хорватія,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Молдова,
  • Албанія,
  • Північна Македонія,
  • Туреччина.

Вакцинація + тест або тест +самоізоляція

  • Велика Британія,
  • Італія.

Тест після приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест

  • Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

  • Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

  • Грузія,
  • Кіпр.

Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест

  • Ірландія.

Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Голова МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

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