Українці можуть поїхати майже у всі країни Європи, але є умови – список

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" через складну ситуацію з COVID-19. Однак попри це багато країн Європи не забороняють в'їзд для українців.
Про це свідчать дані на сайті МЗС.
Перед плануванням подорожей необхідно ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни. Серед них є вимога надати при в'їзді, окрім стандартних документів, COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.
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Умови в'їзду в країни Європи
Заборонено
- Білорусь,
- Болгарія,
- Мальта,
- Сан-Марино.
Вакцинація
- Естонія,
- Латвія,
- Литва,
- Данія,
- Німеччина,
- Чехія,
- Словаччина,
- Бельгія,
- Франція,
- Іспанія.
Вакцинація + тест або сертифікат про одужання
- Ісландія
Вакцинація або тест
- Португалія,
- Словенія,
- Сербія,
- Чорногорія,
- Швеція.
Вакцинація або тест + самоізоляція
- Норвегія
- Фінляндія,
Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція
- Австрія,
- Румунія,
- Польща
Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест
- Швейцарія,
- Ліхтенштейн,
- Хорватія,
- Боснія і Герцеговина,
- Молдова,
- Албанія,
- Північна Македонія,
- Туреччина.
Вакцинація + тест або тест +самоізоляція
- Велика Британія,
- Італія.
Тест після приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест
- Греція
Вакцинація або ПЛР-тест
- Угорщина
Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття
- Грузія,
- Кіпр.
Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест
- Ірландія.
Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"
Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.
Голова МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.
Раніше ми писали:
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