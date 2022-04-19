Українці не зможуть на Великдень прийти вночі до церкви

У зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть закриті до ранку. Міністерство культури та інформаційної політики України й Державна служба з етнополітики та свободи совісті повідомили про важливість дотримання обмежень воєнного стану.
"Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", – йдеться у повідомленні.
Водночас у поліції нагадали, що церкви будуть закриті, великодні богослужіння також не відбуватимуться у комендантську годину.
"Культові споруди в період комендантської години будуть закриті", – повідомили в поліції.
Повідомляється, що освячення пасхальних кошиків християн буде проводитись у храмах та на прилеглій до храмів території з урахуванням комендантської години у тому чи іншому регіоні.
Далі по темі
Це стосується християн як західного, так і східного обряду.
Обмеження діятимуть у різних регіонах залежно від того, до якої години буде комендантська година.
Великдень 2022 в Україні
- Святкування Воскресіння Христового у православних у 2022 році буде на тиждень пізніше, ніж у католиків – 24 квітня.
- 23 квітня завершиться Великий піст, що триває 7 тижнів, починаючи з 7 березня.
- У зв'язку з воєнним станом в Україні у 2022 році скасовано додаткові вихідні на Великдень та травневі свята.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявляв, що російські окупанти готують провокації з обстрілом храмів.