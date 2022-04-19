Українці не зможуть на Великдень прийти вночі до церкви

Поліція посилено стежитиме за правопорядком на Великдень і закликає українців дотримуватись обмежувальних заходів

На Великдень церкви будуть закриті до ранку / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть закриті до ранку. Міністерство культури та інформаційної політики України й Державна служба з етнополітики та свободи совісті повідомили про важливість дотримання обмежень воєнного стану.

"Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", – йдеться у повідомленні.

Водночас у поліції нагадали, що церкви будуть закриті, великодні богослужіння також не відбуватимуться у комендантську годину.

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"Культові споруди в період комендантської години будуть закриті", – повідомили в поліції.

Повідомляється, що освячення пасхальних кошиків християн буде проводитись у храмах та на прилеглій до храмів території з урахуванням комендантської години у тому чи іншому регіоні.

Це стосується християн як західного, так і східного обряду.

Обмеження діятимуть у різних регіонах залежно від того, до якої години буде комендантська година.

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