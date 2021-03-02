Індійську COVID-вакцину купили тільки бідні країни? Де ще використовують препарат

Українські медики масово відмовляються від вакцини Covishield. Багато хто посилається на те, що у препарату AstraZeneca низька якість і сильні побічні ефекти.

Що відбувається?

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В Україні почалася кампанія з вакцинації населення. Однак багато хто не хоче робити щеплення індійським препаратом Covishield. Наприклад, в Одесі спочатку записалися на щеплення 1029 осіб. Однак більша частина медиків незабаром відмовилася – як виявилося, вони чекали не на AstraZeneca, а на препарат компанії Pfizer.

Серед причин відмов – нібито низька якість вакцини, сильні побічні ефекти і заборона на імунізацію людей старше 65 років.

Крім того, деякі ЗМІ стверджують, що тільки "бідні" країни закупили препарат індійського виробництва. Мовляв, розвиненіші держави вакцинуються розробкою Pfizer.

І що, це правда?

Ні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вакцину, яку закупила Україна, також використовують і в багатьох інших країнах. Зокрема:

Австралія;

Південна Корея;

Велика Британія;

країни Євросоюзу;

Канада.

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"26 лютого Канада офіційно зареєструвала у себе Covishield для екстреного використання за такою ж процедурою, як це зареєстровано в Україні, і вже на цьому тижні вони отримають перші 500 тисяч доз цієї вакцини, яка виготовлена Serum Institute в Індії", – зазначив Степанов.

У зв'язку з цим міністр назвав "фейком і маніпуляцією" інформацію про те, що вакциною AstraZeneсa нібито не можна прищеплювати людей старше 65.

Він також нагадав, що Serum Institute – це великий виробник вакцин, який експортує свою продукцію до 140 країн. Вакцини виробництва Serum Institute прекваліфіковані ВООЗ, тобто відповідна експертна група визначила їх безпечними і ефективними.

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