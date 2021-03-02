Русский
$ 28
33,72
  1. Новини України

Індійську COVID-вакцину купили тільки бідні країни? Де ще використовують препарат

2 березня, 13:09

Віталій Семченко Віталій Семченко

Міністр Степанов розвіяв міфи про вакцину Covishield

Українські медики масово відмовляються від вакцини Covishield. Багато хто посилається на те, що у препарату AstraZeneca низька якість і сильні побічні ефекти.

Що відбувається?

Реклама

В Україні почалася кампанія з вакцинації населення. Однак багато хто не хоче робити щеплення індійським препаратом Covishield. Наприклад, в Одесі спочатку записалися на щеплення 1029 осіб. Однак більша частина медиків незабаром відмовилася – як виявилося, вони чекали не на AstraZeneca, а на препарат компанії Pfizer.

Серед причин відмов – нібито низька якість вакцини, сильні побічні ефекти і заборона на імунізацію людей старше 65 років.

Крім того, деякі ЗМІ стверджують, що тільки "бідні" країни закупили препарат індійського виробництва. Мовляв, розвиненіші держави вакцинуються розробкою Pfizer.

І що, це правда?

Ні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вакцину, яку закупила Україна, також використовують і в багатьох інших країнах. Зокрема:

В тренді
Подекуди дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 2 березня (карта)
  • Австралія;
  • Південна Корея;
  • Велика Британія;
  • країни Євросоюзу;
  • Канада.
Реклама

"26 лютого Канада офіційно зареєструвала у себе Covishield для екстреного використання за такою ж процедурою, як це зареєстровано в Україні, і вже на цьому тижні вони отримають перші 500 тисяч доз цієї вакцини, яка виготовлена Serum Institute в Індії", – зазначив Степанов.

У зв'язку з цим міністр назвав "фейком і маніпуляцією" інформацію про те, що вакциною AstraZeneсa нібито не можна прищеплювати людей старше 65.

Він також нагадав, що Serum Institute – це великий виробник вакцин, який експортує свою продукцію до 140 країн. Вакцини виробництва Serum Institute прекваліфіковані ВООЗ, тобто відповідна експертна група визначила їх безпечними і ефективними.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Covishield
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. Інструкція
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. ІнструкціяНерухомість
"Не буду покривати негідників": Кулеба терміново відкликав до Києва двох дипломатівВлада
"Не сваріться, а любіться": Гордон видав три жарти за хвилину (відео)Україна
В Одесі медики поскаржилися на побічні ефекти після вакцинації від COVID-19
В Одесі медики поскаржилися на побічні ефекти після вакцинації від COVID-19Одеса
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти